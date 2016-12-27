Bıçaklı: Zamlar geri alınsın

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, enerji maliyetlerini düşürecek hiçbir adım atmadan, enerji fiyatlarını bir anda yüzde 23 arttırmasının kabul edilebilir bir uygulama olmadığını belirterek, enerjiye yapılan son zamların bir an önce geri alınmasını talep etti.

Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, maliyeti düşürmek için bir kısım tedbirler alınmasını ve ivedi olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özerkleştirilerek, siyasi kararlarla değil teknik ve bu konularda uzman, bağımsız kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemlerde hükümetin akaryakıt, gaz ve elektriğe yaptığı zamlarla çalışanlar ve halkın alım gücünün ciddi olarak azaldığını savunan Bıçaklı, “Özellikle akaryakıta ve elektriğe yapılan zamların otomatik olarak bütün temel gıda maddelerine ve diğer harcamalara yansıması nedeniyle halkımızın alım gücü her geçen gün azalmaktadır” dedi.