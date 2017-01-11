Beytullah Lapta’dan iyi niyet bekliyor

Sezon öncesinde Göçmenköy takımından ayrılarak Lapta’ ya imza atan tecrübeli futbolcu Beytullah Arık, ara transferin tamamlanmasına sayılı günler kala, kulüplerden gelen ciddi teklifler sonrasında Lapta Kulübü yönetiminden anlayış beklediğini belirtti

Lapta Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf ile düştüğü anlaşmazlık sonucunda, futbol oynamak adına ara transferi iyi değerlendirmek isteyen tecrübeli oyuncu Beytullah için eski takımı ve göz bebeği Göçmenköy’ ün devrede olduğu da iddia edildi. Göçmenköy’ ün yanı sıra Hamitköy, Düzkaya ve Tatlısu takımları da Beytullah için kolları sıvamış durumda.

Konu ile ilgili görüşüne başvurduğumuz Beytullah futbol oynamak için Lapta’ dan ayrılmak istediğini belirterek, kulüp yönetiminden anlayış beklediğini söyledi.