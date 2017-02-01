Beyin son anlarımızda film şeridi sarıyor

Ölüme yakınken insanın hayatının gözlerinin önünden geçtiği şeklindeki bilindik ifadenin arka planı ortaya konuldu. İsrail’de Hadassah Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; beynin anıları depolayan bölümleri en son hasar gören yerler olduğu için, anılar yaşamın son anlarında ortaya çıkıyor olabilir.

İsrail’de ölümden dönmüş kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, ölüm kıyısına gelmiş kişilerin kullandığı ‘hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti’ ifadesinin arka planını ortaya koydu. Hadassah Üniversitesi’nden uzmanlar, bunu yaşamış 7 kişinin ifadelerini analiz etti.

KRONOLOJİK DEĞİL

Araştırmaya katılanlar, o an hayatlarının farklı dönemlerinden anıların birbiri ardına geldiğini ancak bunun kronolojik bir düzen içinde olmadığını söyledi. Araştırmacılar, bu durumun beynin otobiyografik anıları depolayan bölümleriyle ilgili olabileceğini söyledi. Buna göre beynin bu kısımları, oksijen ve kan kaybına duyarlı değil ve ciddi yaralanmalar durumunda beynin en son hasar gören bölgeleri.