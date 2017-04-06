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06 Nisan 2017

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Sağlık

Beyin kanserinde ömrü uzatan yöntem

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Beyin kanserinde ömrü uzatan yöntem
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Kanserle mücadele eden bazı hastalar için bilim çare bulamıyor ve hastalar hayatlarını kaybediyor. İsviçreli bilim insanlarının geliştirdiği yöntem bilimin çaresiz kaldığı beyin kanseri hastalarında yaşam süresini uzatmayı başardı.

İsviçre’nin Zürih Üniversitesi, ölümcül beyin kanseri hastalarının ömrünü birkaç ay ila birkaç yıl uzatmayı başardıklarını açıkladı.

Kemoterapi ve radyoterapi dahil tüm tedavilerin etkisiz kaldığı hastalarla çalışan araştırmacılar, beyindeki kanser hücrelerinin yayılmasını önlemek için elektromanyetik dalgalar kullandı.

Özel bir başlığın üzerindeki elektrotlarla beyne verilen elektromanyetik dalgalar, son evreye gelmiş hastalarda olumlu sonuç verdi, kanserin yayılması yavaşladı.

Taşınabilir sistemle hastalar tedaviyi günlük hayatlarını sürdürürken de alabiliyor.

İsviçreli bilim insanları araştırmanın sonuçlarını Washington’da düzenlenen kanser konferansında duyurdu.

Yöntem tam bir tedavi değil ancak kaçınılmaz sonu ertelemek açısından büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar yöntemin gelecek yıllarda farklı kanser türlerinde de kullanılabileceğini söylüyor.

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