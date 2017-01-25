25 Ocak 2017

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Beyaz Grup’ta heyecan bugün başlıyor

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Beyaz Grup’ta heyecan bugün başlıyor
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Futbolda K-Pet 1.Lig Beyaz Grup’ta ikinci devre heyecanı başlıyor.

11 takımlı grupta ikinci devrenin ilk maçları bugün oynanacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.30’da başlayacak.

İlk devreyi 25 puanla zirvede tamamlayan Ozanköy, bugün deplasmanda yaptığı flaş transferlerle ses getiren Gönyeli’ye konuk olacak.

 

Program şöyle:

Bugün

DENİZLİ STADI  DENİZLİ-LAPTA  MUSTAFA ÖZTUGAY

KARŞIYAKA SAHASI  KARŞIYAKA-GİRNE HE  OSMAN KÜÇÜK

GÖNYELİ STADI  GÖNYELİ-OZANKÖY  TİMUR ERCAN BODİ

ESENTEPE ERDAL BARUT STADI  ESENTEPE-B.BAĞCIL  HAKAN ÜNAL

AYDINKÖY SAHASI  DOĞANCI-SERDARLI  İSFENDİYAR AÇIKSÖZ

 

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

Takımlar              O            G            B             M           A             Y             AV          P

1.OZANKÖY       10           8             1             1             22           6             16           25

2.ESENTEPE        10           6             3             1             16           7             9             21

3.LAPTA               10           6             2             2             18           10           8             20

4.GİRNE HE        10           5             2             3             16           19           -3            17

5.DOĞANCI        10           4             2             4             14           14           0             14

6.GÖNYELİ          10           3             4             3             11           12           -1            13

7.TATLISU           10           2             4             4             16           20           -4            10

8.SERDARLI        10           3             1             6             9             17           -8            10

9.DENİZLİ            10           1             5             4             7             10           -3            8

10.B.BAĞCIL      10           1             4             5             10           15           -5            7

11.KARŞIYAKA  10           1             2             7             12           21           -9            5

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