Beyaz Grup’ta heyecan bugün başlıyor

Futbolda K-Pet 1.Lig Beyaz Grup’ta ikinci devre heyecanı başlıyor.
11 takımlı grupta ikinci devrenin ilk maçları bugün oynanacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.30’da başlayacak.
İlk devreyi 25 puanla zirvede tamamlayan Ozanköy, bugün deplasmanda yaptığı flaş transferlerle ses getiren Gönyeli’ye konuk olacak.
Program şöyle:
Bugün
DENİZLİ STADI DENİZLİ-LAPTA MUSTAFA ÖZTUGAY
KARŞIYAKA SAHASI KARŞIYAKA-GİRNE HE OSMAN KÜÇÜK
GÖNYELİ STADI GÖNYELİ-OZANKÖY TİMUR ERCAN BODİ
ESENTEPE ERDAL BARUT STADI ESENTEPE-B.BAĞCIL HAKAN ÜNAL
AYDINKÖY SAHASI DOĞANCI-SERDARLI İSFENDİYAR AÇIKSÖZ
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
Takımlar O G B M A Y AV P
1.OZANKÖY 10 8 1 1 22 6 16 25
2.ESENTEPE 10 6 3 1 16 7 9 21
3.LAPTA 10 6 2 2 18 10 8 20
4.GİRNE HE 10 5 2 3 16 19 -3 17
5.DOĞANCI 10 4 2 4 14 14 0 14
6.GÖNYELİ 10 3 4 3 11 12 -1 13
7.TATLISU 10 2 4 4 16 20 -4 10
8.SERDARLI 10 3 1 6 9 17 -8 10
9.DENİZLİ 10 1 5 4 7 10 -3 8
10.B.BAĞCIL 10 1 4 5 10 15 -5 7
11.KARŞIYAKA 10 1 2 7 12 21 -9 5