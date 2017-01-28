Beşparmaklar beyazlara büründü

Meteoroloji Dairesi, günler öncesinden uyardı ve uyardığı gibi oldu, dün öğle saatlerinde KKTC’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kısa sürede birçok yer beyaza büründü. Beyaz mantolu St. Hilarion’un görüntüsü ise büyüledi

Devrim Demir

Meteorolojinin tahminleri tuttu. Havanın bir anda 4-5 derece birden soğumasının ardından dün öğle saatlerinde KKTC’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kısa sürede biriken kar bazı yolların da trafiğe kapanmasına neden oldu. Hava sıcaklığı ise yüksek kesimlerde 0’a kadar düştü.

St. Hilarion yolu kapatıldı

Karın kısa sürede birikmesi nedeniyle ilk olarak St. Hilarion Kalesine giden yol kapatıldı. Polis tehlike arz eden yolun kullanılmaması için tedbir aldı. Kar yağışını duyan ve bölgeye gitmek isteyen vatandaşların St. Hilarion’a çıkması yol güvenliği nedeniyle engellendi.

Havadis görüntüledi

Ulaşıma kapatılan St. Hilarion kalesini Havadis ekibi siz okurları için görüntüledi. Havadis ekibinin bölgede olduğu sırada kar yağışı lapa lapa yağmaya devam ediyordu.

Dağ yolu da kapatıldı

İlerleyen saatlerde Girne dağ yolunda bulunan Beşparmak Kafeterya önünden Alevkayası’na giden yol ile Görneç-Alevkayası arasında kalan güzergah da kar yağışı nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Polis duyurusunda yolların karın trafik açısından tehlike oluşturmasından dolayı trafiğe akışının durdurulduğu belirtilirken, sürücülerin yağış olan bölgelerde dikkatli seyretmeleri istendi.

Çocuklar eğlendi

Kuzey Kıbrıs’ta çok sık rastlanmayan kar yağışı birçok vatandaşın yağış olan bölgeye gitmesine neden oldu. Kar en çok da çocukları sevindirdi. Çocuklar beyaza bürünen dağlarda kartopu oynamanın keyfine vardı.

Alev kayası bembeyaz oldu

Kar yağışı nedeniyle Alevkayası piknik alanı da bembeyaz oldu. Alevkayası’na giden yollarlarda da kısa sürede yoğun kar birikintisi oluştu. Karın keyfini çıkarmak için bölgeye giden vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Greyderler yolu açtı

Yolda biriken kar, bölgeye gönderilen greyderlerle temizlendi. Alevkayası yolunda uzun süre mesai yapan greyder karı yol kenarına küredi.