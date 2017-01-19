19 Ocak 2017

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Kıbrıs

Beşli Konferans devam ediyor, Eide Açıklama Yaptı

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Beşli Konferans devam ediyor, Eide Açıklama Yaptı
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İsviçre’de Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde “ güvenlik ve garantiler” konusunun ele alındığı 5’li konferans tamamlandı.

Kıbrıs’taki taraflar ile garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den çalışma gruplarının katıldığı toplantı dün başlamıştı.

Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami başkanlığındaki bir çalışma grubunun temsil ettiği 2 günlük toplantıda, tarafların güvenlik ve garantilerle ilgili pozisyonlarının listelendiği bir çalışma yapıldı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, toplantının tamamlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, Çalışma guruplarının güvenlik ve garantilerle ilgili çalışmalarını tamamladıklarını toplantının olumlu bir havada geçtiğini söylerek, katılımcıların yapılan çalışmalarla ilgili kamuoyuna bilgi paylaşmama kararı aldıklarını söyledi.

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Havadis Gazetesi

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