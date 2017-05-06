Beşiktaş zorlu derbide Fenerbahçe’yi konuk edecek 32

Beşiktaş, Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 30. Haftasında karşı karşıya gelecek. 64 puanla lider durumdaki siyah-beyazlıların evinde oynanacak mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbinin hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 30. Haftasında Vodafone Arena’da karşı karşıya gelecek. 7 Mayıs Pazar günü 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus’un yöneteceğini açıkladı.

BİLETLER SATIŞTA

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Arena’da oynanacak derbi maçın biletlerinin bugün saat 14.00’te satışa sunulacağı bildirildi. Bilet fiyatlarının 150 ile 450 lira arasında değiştiği kaydedildi.

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞI’NDA 100. DERBİ

Fenerbahçe Futbol Takımı, Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde resmi maçlarda 100. derbisine, 7 Mayıs Pazar günü Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş karşısında çıkacak.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa ilk kez 15 Şubat 1998’de seçilen ve 19 yıldır bu görevde bulunan Aziz Yıldırım için hafta sonu yapılacak derbi farklı bir anlam taşıyor.

Yıldırım döneminde resmi maçlarda (Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası, Atatürk Kupası) 99 derbiye çıkan sarı-lacivertli takım, 100. derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.

99 DERBİDE 46 GALİBİYET

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, derbi maçlarda rakiplerinden fazla galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu 19 yıllık dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 99 maçın 46’sını kazandı. Rakiplerine 31 defa kaybeden Fenerbahçe, 22 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

İLK DERBİ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİĞİ GÜN

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte ilk derbi heyecanını başkanlığa seçildiği gün yaşadı.

Yıldırım’ın 15 Şubat 1998’de yapılan genel kurulda Vefa Küçük’ü 1 oy farkla geçerek başkanlığa seçildiği gün Fenerbahçe, ligde Galatasaray deplasmanına gitti. Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maç 2-2 sonuçlandı ve Yıldırım döneminin derbi karnesi beraberlikle başladı.

BEŞİKTAŞ’TA DERBİ HAZIRLIKLARI

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi devam eden Atiba Hutchinson’ın yanı sıra çalışmalarını salonda gerçekleştiren Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma katılmadı.

Siyah-beyazlılar antrenmanda, ısınma çalışmalarının ardından istasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenmanın sonunda bazı futbolcular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

DERBİDE İLK GOLE DİKKAT

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi öncesi iki takım arasında oynanan son 23 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.

Rekabette 20’si Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 23 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 16 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Kadıköy’de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz’ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı’ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan’ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

FENERBAHÇE 15, BEŞİKTAŞ 7 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 23 karşılaşmada Fenerbahçe 15, Beşiktaş 7 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler öne geçtikleri maçların 12’sini kazandı, birinde yenildi, 2’sinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise ilk golü buldukları derbilerin 4’ünü kazandı, 2 kez eşitliği bozamadı, bir kez de sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ 21 MAÇIN 19’UNU KAZANDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon öne geçtiği 21 maçın 19’undan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE 16 MAÇTA 14 GALİBİYET ELDE ETTİ

Fenerbahçe de bu sezon Süper Lig’de ilk golü kaydettiği 16 müsabakada 14 kez kazandı.