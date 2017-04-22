Beşiktaş Hıncal Uluç’u dava ediyor

Beşiktaş Kulübü, sözlerinden dolayı Hıncal Uluç’u dava edeceklerini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, spor yazarı Hıncal Uluç’un siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ve golcü futbolcu Cenk Tosun ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

Hıncal Uluç’un köşe yazısındaki ağır ithamlar ve hakarete varan ifadeler asla kabul edilemez.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcumuz Cenk Tosun hakkında, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının dışına taşarak, aleni olarak hakaret ifadeleri kullanan Hıncal Uluç’u kınıyoruz.

Hıncal Uluç’a karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

İşte Hıncal Uluç’un o ifadeleri

“Şenol’un adam yerine koymadığı, bitirdiği, tükettiği bir adam var. Ömer Şişmanoğlu.. Fırsat verildiği zaman bu medyaya “Abu Bakar, Ömer atar” manşetleri attıran adam.. Hızlı.. Pozisyon kovalayan, atak yapan, hücumda bastırıp top kapan, gerilere kadar koşup top çıkaran.. Yani tam da bu maçın adamı.. Yedek bile değil..

Niye?. Korkak Şenol, aylardır sakat Caner’i “İyileşti” diye kadroya alınca, Ömer’den vazgeçmiş…

Ya Cenk!. Sahtek,rlar kralı Cenk.. Kaptırdığı, alamadığı her topta kendini yere atarak, maç devam ederken yerde yatarak takımı fiilen on kişi bırakan Cenk.. “Takım 10 kişi oynasa daha iyi olacak. Hiç olmazsa adam sayıp ona top atmazlar” dedirten Cenk.. Abubakar cezalıysa, Ömer’i kadroya almaya ödlek yüreğin yetmiyorsa, elindeki tek santrforu özel hazırlasana Şenol Efendi?. Bu sahtekarlıklar dizisi mi özel hazırlanman?..”