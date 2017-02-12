Beş dakikada her şey değişti

Lider Yenicami aldı başını gidiyor. Siyah beyazlılar her geçen hafta rakiplerinin de puan kaybetmesi ile farkı açarak ilerliyor. Ligin 18.haftası geçilirken Türk Ocağı’nı da mağlup edip puan farkını 14’e çıkaran Yenicami neredeyse şampiyonluğunu ilan etme noktasına geldi. Siyah beyazlılar aslında dün Türk Ocağı karşısında ilk yarım saati sıkıntılı geçirirken mağlup duruma da düştü. Yenicami, bu dakikaya kadar rakip karşısında etkisiz kalmasındaki en büyük faktör Tansel’i sol, Altın’ı sağdan kanatta oynanması oldu. Bu dizilişle Yenicami’nin kanatlarının çalışmaması yanında, Mustafa Avcı’nın da son haftalarda forumsuz olan John’u yakın markaja alması sonucu hücum yönü etkisiz bir Yenicami ortaya çıkardı. Yenicami’nin Türk Ocağı kalesine neredeyse doğru dürüst atağı bile yoktu. Maçı Mustafa Özarabacı, Salih Tarcan ve Süleyman Göktaş’la birlikte izliyorduk. Ocak tek golle önde giderken Salih hoca bana dönüp “bugün bu Yenicami puan kaybeder” dedi. Yanıtım çok basitti. Hocalara dönerek “Altını sola Tansel’i de John’un yanına ikili oynatırsa golleri bulur” demeye kalmadan Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu sanki sesimi duymuş gibi o anda değişikleri yapıp 5 dakikada iki gol birden buldu ve bir anda 2-1 üstünlüğü yakaladı. Hocalar bana baktı ben hocalara ve üçü de “işte spor yazarı gözü” dediler. Bunları niçin yazdım? Teknik direktörleri zaman zaman eleştirirken doğrularını yazıp onların ve ülke futbolun daha iyi gitmesini sağlıyoruz. İlk 45 dakika sona erdiğinde iki takım oyuncuları aynı kapıdan soyunma odasına girerken gereksiz bir şekilde birbirine girdi. Polisler olaylara müdahale etti. Aslında bunu hep yazar ve söyleriz. İki takım oyuncuları da aynı kapıdan geçirmemeleri gerekiyor. Konuk takım mutlaka karşı soyunma odasına gönderilmelidir. Nitekim yaşanan bu olaylar sonrasında yıllarca Türk ocağı formasını giyen ve şu anda yöneticilik yapan Orhan Kaptan olayları yatıştırmak isterken önce sinir kriz geçirdi, sonra tribünlere gelip kustu ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaptan’ın kalp krizi geçirdiği ve ameliyata alındığını öğrendik. Bu olaylara hiç neden yoktu bile. En büyük arzumuz Orhan Kaptan’ımızın bir an önce sağlığa kavuşmasıdır. Gerisi fasa fiso. Maçın 46’ncı dakikasında Mehmet Bolkan 3 değişiklik yapıp sahaya çıkarken Bilal’ın bir hava topunda dudağının patlaması sonunda oyun alanını terk etmesi ile Ocak 10 kişi kaldı. Yenicami’nin 3-1 önde olduğu anda Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, bu hafta Çarşamba günü Cihangir ile oynanacak kupa maçına bakmadan, Türk Ocağı’na karşı son 20 dakikaya yakın bir süre Tansel’i oyundan alıp Ocak’la 10’ar kişi mücadele etmeyi tercih etti. Sedat hocanın rakibe gösterdi bu “saygı” birçok kişi tarafından olumlu karşılanırken bazıları tarafından da “acıma ve saygısızlık” olarak değerlendirdi. Sizce hangisi doğru?

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