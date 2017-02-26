Beren Saat’in elbisesi taklit miydi?

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen GQ Türkiye Men of the Year ödül törenine yeşil tül, transparan bir elbiseyle katılan Beren Saat moda dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Tabii tek bir farkla! Genelde Beren Saat’in giydiği kıyafetleri nasıl taşıdığı tartışılırken bu sefer geceye katıldığı elbisenin Dünyaca ünlü Vera Wang tasarımına ne kadar benzediği konuşuluyor.

Özür Masur’un Beren Saat’in elbisesinin Amerikalı genç oyuncu Hailee Steinfeld’in Altın Küre Ödül törenine giydiği bu lila Vera Wang elbiseden taklit ettiği konuşuluyor. Moda dünyasından çoğu kişi Özgür Masur’un elbiseyi “Taklit ettiği değil, esinlenmiş” olabileceğini düşünse de çoğu kişi bu tasarımın tamamen kopya olduğunu iddia ediyor.

Sabah’tan İdil Demirel’e konuşan Özgür Masur, “Tasarımın esinlenme mi yoksa kopya mı” tartışmasına son noktayı koyarak şunları söyledi: “1950’ler Dior, 1960’lar Vionett’ine baktığınızda bu tarz bir göğüs kupunu çok sık görürsünüz. Çok bilinen, klasikleşmiş ve çok sık kullanılan bir kup bu! İki elbise arasında ben kumaşı, dikilişi, drapeleri bilen bir profesyonel olarak hiçbir benzerlik göremiyorum. Bunu bu sektörü ve modayı tam bilmemekle bağdaştırabilirim. Ancak suçlamalara gelince biraz haksız bulduğumu ifade etmek isterim. Dijital dünyanın bu kadar yaygın olduğu bir dönmede bir markanın kopya bir şey yapmasına ihtimal verilmesi bile mantığa sığmıyor…”