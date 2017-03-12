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12 Mart 2017

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Kıbrıs

Benzin, Gazyağı ve Euro Dizel Ucuzladı

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Benzin, Gazyağı ve Euro Dizel Ucuzladı
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Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, 95 ve 97 oktan benzinde 7; Euro dizelde 3, gazyağında 5 kuruş indirim yapıldı.

 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, hükümet, “2017 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 oktan) Motorin (mazot) Gazyağı ve Euro Diesel Azami Satış Fiyatları Emirnamesi” uyarınca benzin, motorin ve gazyağı satış fiyatlarını yeniden düzenledi.

Bakanlar Kurulu’nda onaylanan karar ve 11 Mart itibarıyla yürürlüğe giren uygulama uyarınca, fiyatlar, 95 oktan benzinde 3.83 TL’den 3.76 TL’ye, 98 oktan benzinde 4.03TL’den 3.96 TL’ye, Euro Dizel’de 3.62 TL’den 3.59 TL’ye ve gaz yağında 3.56 TL’den 3.51 TL’ye geriletildi

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