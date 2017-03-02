Benter’in kalbine ne oldu?

Aslında, Vakıf Malı dediğiniz şey, “vakfedilen ve hayır için kullanılması gereken mallardır…”

Oysa yıllardır bizim ülkede rant kapısı…

Dr. Derviş Eroğlu iktidarlarında “kamu kaynaklarının dağıtılması ve iktidarda kalınması” geleneği başladı…

Ganimet bitince, vakıf mallarına sarıldılar.

Bu gelenek, DP ve sonrasında CTP’ye de sirayet etti.

Dağıttıkça dağıttılar…

İşin kötüsü neydi biliyor musunuz?

“Vakıfları yönetmek” için göreve gelen müdür ve yönetimler de “vakıf insanı” gibi değil, “parti memuru” gibi görev yaptılar.

Delege memnuniyeti öne çıktı…

Kiralar düşürüldü…

Kişiye özel kiralar düzenlendi…

Vakıf arazileri gece kulüpleri ile doldu…

“Pezeveklik yapıyoruz” diyen Allahın kulu vakıfçı çıkmadı…

Kumarhane yapılması için vakıf arazileri peşkeş çekildi…

Kimsenin umuru olmadı…

Ta ki İbrahim Benter gelene kadar…

Kaynaklar amacına uygun kullanılmıyor

İbrahim Benter geldi…

“Vakıf malları ve gelirleri, vakıf ruhuna uygun kullanılacak” dedi…

“Ne diyor ya bu adam?”

Merak ettik…

Adamı araştırdık…

Kıbrıs’a gelip görev yapması için ya deli olması lazımdı, ya da Kıbrıslı…

Kıbrıslı çıktı…

Ama dünyalı…

Dünyanın bir çok yerinde, KKTC bütçesinden fazla, vakıf parası idare etmiş bir Kıbrıslı…

Yoksa neden gelsin?

Neden dönsün?

Vakıflar İdaresi, Benter döneminde, ilk olarak hayır işlerine yöneldi…

Kira sistemini düzenledi…

Personeli yeniden “vakıf hizmetine” döndü…

Siyaset aynı siyaset…

Ama Benter bir şeyi hesap etmedi…

Kendisi dünyalı olup, hasretle yeniden adaya dönse de…

Adalı aynı adalı kaldı…

Siyaset de aynı siyaset…

Mali gücünü kullanan gruplar, siyaset üzerinde hüküm kurmaya, baskı oluşturmaya devam etti.

Önce “Lefkoşa’da bir üniversite” UBP üzerinde baskı uyguladı…

Ardından Çıkarma Plajı ile ilgili Akacan Grup ve Altınbaş Grubu…

Yatırım için ihtiyaç, “vakıf araziydi…”

Benter direndi…

Suat Günsel’in talebini reddetti.

Görevden alınma aşamasına geldi…

Geri adım atmadı…

Yönetim Kurulu marifeti ile, Çıkarma Plajı, Akacan Grup ve Altınbaş Grup’a verildi.

Bu noktada Benter’in “direnmesi” işe yaramadı…

Askeri makamların öfkesi…

Çıkarma Plajı’nın manevi yönü, herkesin malumudur…

Orada şehitler vardır…

Oraları şehit kanı ile ıslanmıştır…

Çıkarma sırasında en kanlı savaş orada yaşanmıştır…

Şehitlik oradadır…

Barış anıtı oradadır…

Çıkarma bölgesine kumarhane yatırımı yapılacak olması…

İhtimali dahi askeri makamların tepkisine neden oldu…

KTBK mı?

GKK mı bilmem…

Öğrenemedim…

Ama askerin tepkisi sert oldu…

Bu sitem Vakıflar İdaresi Müdürü olarak, İbrahim Benter’e de aktarıldı…

“Senden beklemezdik” tarzlı bu sitem, Benter’e ağır geldi…

Önce göğsü sıkıştı…

Sonra hastaneye kaldırdılar…

Dünyada bir çok insanın “kalbine” dokunan bilim adamı, “siyasi baskı ve askeri sitem” arasında kaldı…

Sıkıştı ya…

Kalbi de sıkıştı…

Üç gün yoğun bakımda kaldı…

Ardından ambulans uçakla Türkiye’ye kaldırdılar…

Durum bu…

Ayrı karede

Fellahoğlu ve Akyön’e mesajımdır

Hakan Fellahoğlu…

Rüstem Akyön…

Hak insanısınız…

Hakka inanan insanlarsınız.

Üstelik ikiniz de “Vakıflar Yönetim Kurulu başkanı ya da üyesi” olarak kimlik bulmadınız…

Topluma verdikleriniz var…

Rüstem Hoca…

En büyük makamdır “hocalık…”

Hakan bey…

İş insanı olarak, daha ne ihtiyacınız var?

Siyaseti sevebilirsiniz…

Ama, Vakıflar üzerinden siyaset yapacak bir kurum değildir.

Bu yaşananlar var ya…

Umarım bu yazının mürekkebi kurumadan istifa edersiniz.

Yerinizde olsam…

Ya karşı çıkarım…

Siyaseti reddederim…

Vakıfların “vakıf gibi” çalışmasını sağlarım…

Siyasetten korurum vakıf kurumunu…

Ya da istifa ederim…

Yok, bu yaştan sonra “siyasetin hem de vakıflardaki maşası” olacaksanız…

Siz bilirsiniz…

Buyurun devam edin…

Tarih sizi bundan önce yaptıklarınızla değil…

Bugün ve yarın yapacaklarınızla yazar…

“Siyasetin vakıflardaki maşası…”

Ağır oldu belki ama, dost acı söyler…