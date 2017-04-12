Benli, Gönyeli’nin 2025 Vizyonunu Anlattı

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli 2001 yılında 1 milyon 348 bin olan belediye bütçesinin, 2017 yılında 37 milyon 909 bin TL olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Benli bugün, Gönyeli Belediyesi’nin son 15 yıldaki gelişimi ve ileriki döneme ait projelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

“BÜTÇE 1,3 MİLYON TL’DEN 37,9 MİLYON TL’YE ÇIKTI”

Konuşmasında ekip çalışmasının önemine dikkat çeken ve ekibine teşekkür eden Benli, belediyenin son 15 yılda önemli gelişim kaydettiğini anlattı.

2001 yılında 1 milyon 348 bin olarak gerçekleşen belediye bütçesinin, 2016 yılında 28 milyon 107 bin TL’ye çıktığını anlatan Benli, 2017 yılında bütçenin 37 milyon 909 bin TL olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

İlgili dönemde yatırıma bütçeden ayrılan pay yüzde 14,25’ten yüzde 38’e yükselirken, personel giderlerine ayrılan payın yüzde 58,97’den yüzde 42,80’e düştüğü bilgisini veren Benli, 2001’de 192 bin TL olan yatırım bütçesinin 2016’ya gelindiğinde 8 milyon 863 bin TL’ye; 2001’de 794 bin TL olan personel giderlerinin 12 milyon 30 bin TL’ye çıktığını anlattı.

Gönyeli’de yaşayan insan sayısı hızla artarken personel sayısının kontrollü şekilde yükseldiğine işaret eden Benli, 2001’de 47 olan personel sayısının 2016’ya gelindiğinde 159’a çıktığını anlattı.

2001’de yüzde 3,4 olan kanalizasyon ağı oranının, 2016’da yüzde 93,9’a yükseldiğini; su şebekesinin ise yüzde 98,33’e çıktığını dile getiren Benli, bölgenin yüzde 95 oranında asfaltlandığını kaydetti.

Benli, 2001 yılında 7 olan park sayısının ise 2016’da 32’ye yükseldiğini de ifade etti.

“YATIRIMLAR ÖZKAYNAKTAN…”

Bu yıl toplamda 15 Milyon TL’ye çıkması beklenen yatırım bütçesinin tamamının özkaynaktan karşılanacağını anlatan Benli bunun bölgenin sosyo ekonomik ortalamasının yüksek olması sonucu vergilerin toplanabilmesinden kaynaklandığını kaydetti.

Basın toplantısında önümüzdeki döneme dair projeleri de anlatan Benli, insan odaklı projelere öncelik vereceklerini anlattı.

“Gönyeli bu ülkenin en temiz kentidir” diyen Benli, Champs Elysees bölgesi dışında Paris’ten daha temiz olduğunu ifade ettiği Gönyeli’yi, daha da temiz hale getireceklerini anlattı.

Yeni projeler arasında Güzelyurt Yolu Altgeçit Projesi, Gönyeli Haspolat kanalizasyon ana taşıyıcı hattı çalışması, kapalı tenis kortu yapımı, Gönyeli SAM Amfisi yapımı, cadde dönüşümü, dere ıslahı, yol bakım çalışmaları, taşıt alımları ve park bahçe projeleri olduğunu anlatan Benli, bazı projelerin detayları hakkında bilgi de verdi.

“SOKAKLAR ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRİLECEK”

Cadde dönüşüm projesi kapsamında Gönyeli sokaklarının engellilerin kullanımına uygun hale getirileceğini dile getiren Benli, dönüşüm projesi kapsamında yaya yürüyüş ve bisiklet yollarının düzenleneceğini, trafik işaretlerinin elden geçeceğini, sığınma cepleri yapılacağını, bölgeye kent mobilyaları yerleştirileceğini de anlattı.

Gönyeli Haspolat kanalizasyon ana taşıyıcı hattı çalışması hakkında da bilgi veren Benli, mevcut hattın artık yetersiz kaldığını bu nedenle 23 kilometrelik bir hat yapılmasının gündemde olduğunu anlattı.

Konuyla ilgili AB ile görüşmelerin belli bir noktaya geldiğini söyleyen Benli, Dikmen Belediyesi’nin de dâhil olacağı çalışmanın 8,5 milyon Euro’ya mal olacağını belirtti.

Bölgeye sporcuların yararlanabilmesi için kapalı tenis kortu yapılacağını da anlatan Benli, Sosyal Aktivite Merkezi’ne amfi yapılacağını da söyledi.

Gönyeli’ye bisiklet yolları yapımı yanında, bisiklet kullanma alışkanlığını artırmak için de projeleri olduğunu anlatan Benli, bu kapsamda 12 yaşından küçük çocuklara verilmek üzere 500 bisiklet getirtildiğini de kaydetti.

“ALT GEÇİT PROJESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Yapımı durdurulan alt geçit projesi hakkında da bilgi veren Benli, konunun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Konuyla ilgili haklı haksız kavgasına girişmeyi gereksiz gördüğünü ifade eden Benli, projenin yeniden statik hesaplamalarını yaparak ilgili yerlere gönderdiklerini kaydederek, yolun sökülmesi işlemine en kısa sürede başlanacağını düşündüklerini söyledi.