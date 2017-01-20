Bengül Kibrit’ten zamansız veda

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 30 Aralık’tan itibaren hastanede tedavi gören Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’in eşi Bengül Kibrit’in ölümü sevenlerini üzdü
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’in eşi Bengül Kibrit, 30 Aralık’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavisi devam eden Kibrit, dün akşam aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Bengül Kibrit’in beklenmedik ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Kibrit’in cenazesi yarın Gönyeli’de ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazına müteakip toprağa verilecek.
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