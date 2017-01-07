‘Ben Trabzon’un kendisiyim zaten’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Güneş, transfer konularına da değinerek forvet transferi istediğini belirtirken adının Trabzonspor’un yeni stadına verilmesiyle ilgili olarak da dikkat çekici bir ifade kullandı

Siyah-beyazlılar’ın teknik patronu Şenol Güneş, Antalya kampında Basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün itibarıyla transferin başlangıcındayız, son güne kadar transfer olabilir. Kimin gideceği, kalacağı buna bağlı. ampiyonluk yarışında hazır olmak zorundayız. Daha paylaşımcı olmalıyız. Şampiyonluk yarışına 4-5 takım ortak olabilecek. Biz de bu yarışa ortak olabilmek için çalışıyoruz. İkinci yarı zor bir yarış olacak. Kamp, takımın durumunu görmek adına önemliydi. Yoğun tempoda çalıştık. Yeni başarılar için istekli ve arzulu olmalıyız. Eldeki oyuncuların gelişmesi yeni oyuncuların da katkı yapması lazım.Bizim için rakiplerimiz düşman değil, rekabet içerisinde dostluk içerisinde yarıştığımız kulüplerdir. Rakiplerimiz olmazsa biz bir hiçiz. Birbirimizi sorgular, yok eder hale geldik.

‘Mitrovic’in zamana ihtiyacı var’

Mitrovic tatilden geldi, onu ayrı çalıştırmak durumundayız. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Hala transfer yapabileceğimizi zaten biliyorsunuz. Bu konuda bilgileri başkanımızdan alırsınız.Dar alanda iyi top oynamaya çalışıyoruz. Oyuncuların ne verdiğine bakıyorum. Verirse iyi, vermezse hepsi kötü. Orta saha ve kanatlarda şişkinlik var ve kenarda kalan oyuncu sorun edebilir bunu onun için kadronun daralmasını istiyorum.

‘Şampiyonluğu çok istiyorum’

Caner’in dönüşü Nisan mı olur, Mart mı olur, tam olarak bilemiyorum. Veli’nin dönmesini isterim ama 2 yıldır oynamıyor. En rahat alacağımız Kasımpaşa maçını kaybettik.Şampiyonluğu bu sene de çok istiyorum. UEFA Avrupa Ligi’ni de fazlasıyla önemsiyorum.

‘Transfer önceliğim forvet’

Şu an transfer önceliğim forvet.Sakatlık olsa, çift kalede , hazırlık maçında oynayacak forvetim yok. Mehmet Ekici’yi alırsam Talisca, Tolgay, Olcay, Oğuzhan’ı bırakmam lazım. Bizim önceliğimiz santrfor. Ben iki santrfor transferi istiyorum çünkü Ömer sakat, Aboubakar gitti. Sakatlık ihtimaline karşın da sol bek arıyoruz.