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04 Nisan 2017

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“Ben Hangisiyim” projesi devam ediyor

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“Ben Hangisiyim” projesi devam ediyor
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Uyuşturucuyla Mücadele Projesi kapsamında Moda Tasarımcısı ve Kurgucu Abdullah Öztoprak tarafından hazırlanan “Ben Hangisiyim” projesi devam ediyor

Toplumdaki farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele  Komisyonu adına yürütülen  proje çerçevesinde hazırlanan  ve “…” adlı sahne gösterisinin turnesi başlıyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre  “…kanatlarımı kırsaydık keşke anne…” gösterisi 7 Nisan Cuma akşamı Lefkoşa Fuar Alanı’nda, 11 Nisan Salı akşamı da  Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Halka açık olan gösteriler saat 20.00’de başlayacak.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,  “…kanatlarımı kırsaydık keşke anne…”  gösterisinin, uyuşturucuyla mücadelede  toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılması çalışmalarının yeni bir ayağı olduğuna işaret etti.

Başkent Lefkoşa ve Gazimağusa ayağını da gerçekleştirerek  etki düzeyi yüksek gösterinin daha büyük kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden Karaokçu, vatandaşlara  söz konusu iki gösteriye katılarak uyuşturucuyla mücadelede sürdürdükleri toplumsal mücadeleye paydaş olmaları çağrısında bulundu.

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