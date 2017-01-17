Bello “BAL”da coşuyor

Binatlı forması ile geçtiğimiz sezon tüm dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Nijeryalı golcü Evor John Bello şimdiler de ise adından Türkiye’de söz ettiriyor

BİNATLI’DA 27 MAÇTA 22 GOL ATMIŞTI: Binatlı’nın şampiyonluk mücadelesi verdiği geçtiğimiz sezonda Sarı Yeşilli forma ile lig ve kupa olmak üzere 27 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı golcü futbolcu toplam 22 gole imza atmıştı

BAL’DA GOL KRALLIĞINA KOŞUYOR: Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Modafen’e transfer olan Bello, gollerini atmaya Türkiye’de devam ediyor. Takımının 13 maçta attığı toplam 22 golün 9’una imza atan Bello gol krallığında 3. sırada yer alıyor

Okan KARADEMİR

Futbolda geçtiğimiz sezon ülkemiz ekiplerinden Binatlı’da forma giyen ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken yabancı futbolcu Evor John Bello şimdiler de ise adından Türkiye’de söz ettiriyor.

Binatlı’nın şampiyonluk mücadelesi verdiği geçtiğimiz sezonda Sarı Yeşilli forma ile lig ve kupa olmak üzere 27 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı golcü futbolcu toplam 22 gole imza atmıştı.

Bu sezon başında ise Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Modafen Spor’a transfer olan Bello, gollerini atmaya Türkiye’de devam ediyor.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig’inde 11. Grup’ta mücadele veren Modafen Spor 13 haftadan oluşan ilk devre sonunda 29 puanla zirvede yer aldı.

Modafen’in gol ayağı John Bello ise takımının 13 maçta attığı toplam 22 golün 9’una imza atarak katkıda bulundu.

Nijeryalı golcü ayrıca Türkiye Bölgesel Amatör Lig Gol Krallığı yarışında ise zirvenin sadece 2 gol gerisinde 4 futbolcu ile birlikte 9 golle 3. sırada yer alıyor.

Bello’nun formasını giydiği Modafen Spor ligde ikinci yarının ilk maçında 25 Ocak Çarşamba günü Beyköy Belediyespor’u konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig Gol Krallığı

1.Aboubacar Kone Kilis Belediyespor 11

2.Hakan Demir Bozüyük Vitraspor 10

2.Ndong Meye Laurys Malatya Yeşilyurt Bld. 10

3.Jabacarvalho Kurtuluşspor 9

3.Evor John Bello Modafen Spor 9

3.Burak Toker Geredespor 9

3.Cemal Deliktaş 1920 Maraş Spor 9

BAL 11. Grup Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Modafen Spor 13 9 2 2 22 9 13 29

2.Zeytinburnu KDS 14 7 6 1 19 12 7 27

3.Bağcılar Spor 13 7 2 4 22 14 8 23

4.Keçiören Bld. 14 6 4 4 21 13 8 22

5.Çekmeköy Bld. 13 5 6 2 17 13 4 21

6.Ereğli Bld. 13 6 3 4 12 10 2 21

7.Bartınspor 13 5 5 3 19 12 7 20

8.Kurtuluşspor 13 5 4 4 28 24 4 19

9.Beyköy Bld. 13 4 4 5 14 17 -3 16

10.Geredespor 14 3 5 6 23 28 -5 14

11.Kozlu Bld. 13 2 6 5 18 26 -8 12

12.Akçakocaspor 14 3 1 10 14 30 -16 10

13.Pursaklar Bld. 13 2 3 8 13 21 -8 9

14.Eskişehir YS 13 2 3 8 13 26 -13 9