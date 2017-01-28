Belediye, evlerini tamir de edecek

LTB Temizlik Şubesi ekipleri, Lefkoşa’da Surlariçi bölgesi, Akkavuk Mahallesi’nde ikamet eden Emine-Erhan Özkın kardeşlerin evinde, önceki gün başlattığı temizlik çalışmasını dün de sürdürdü. Evden yine kamyonlarca çöp çıkarıldı

Duygu ALAN

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesi, Akkavuk Mahallesi’nde ikamet eden ve evlerinde çıkan yangın sonucu, yaşadıkları hayat şartları ile bir anda ülkenin gündemine oturan Emine-Erhan Özkın kardeşlere Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sahip çıktı.

Özkın kardeşlerin çöplüğü aratmayan evlerinde önceki gün çıkan yangından sonra temizlik çalışması başlatan LTB Temizlik Şubesi ekipleri, bu çalışmalarını dün de sürdürdü. LTB ekipleri Özkın kardeşlerin evinden dün yine kamyon kamyon çöp çıkardı.

Özkın kardeşlerin evinde temizlik çalışmalarını tamamlayan LTB, hafta başından itibaren evi tadil etmek için çalışma başlatacak.

Emine Özkın hastanede

Zihinsel engelli olan ve önceki gün evini temizlemek isteyen LTB ekiplerine evden çıkmamak için direniş gösteren Emine Özkın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Emine Özkın’ın Pazartesi gününe kadar burada yatılı olarak tedavi göreceği belirtildi.

Erhan Özkın yine direndi

Erhan Özkın ise evinde temizlik yapmak isteyen LTB ekiplerine, önceki gün olduğu gibi dün de tepki ile yaklaştı.

Erhan Özkın’ın tavırları karşısında çaresiz kalan LTB ekipleri, temizlik çalışmaları tamamlanana kadar Erhan Özkın’ın daha sağlıklı ve güvenli bir yerde kalması için polisten, Kaymakamlıktan ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım istedi.

LTB’nin çağrısı üzerine polis ekipleri, Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri ve Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Özkın kardeşlerin evine geldi ancak sonuç değişmedi.

Erhan Özkın’ı temizlik sırasında evden çıkması için ne kadar uğraşsalar da kimse ikna edemedi. Erhan Özkın’ın tüm engelleme girişimlerine rağmen LTB ekipleri evi çöplerden arındırdı.

Yemek yardımını da reddetti

Oldukça inatçı ve uzlaşmaz bir tavır takınan Erhan Özkın, LTB’nin Paylaşım Mutfağı’ndan kendisine dün öğlen götürülen yemeği de reddetti.

Erhan Özkın, ikram edilen yemeği elinin tersi ile itti.

Kaybetme korkusu yaşıyor

LTB ekiplerinin “Neden evinde temizlik yapmamızı, evi onarmamızı ve sana yardım etmemizi istemiyorsun?” sorusuna karşılık Erhan Özkın’ın verdiği cevap, yürekleri dağladı.

Direnç göstermesinin nedenini gözyaşları içerisinde anlatan Erhan Özkın, “Beni evden çıkarak, evimizi yıkacaksınız. Buna izin vermem. Kardeşimi de evimi de almanıza izin vermem. Sokakta kalamayız” diye konuştu.

Emine-Erhan Özkın kardeşlerin 70 yıldır bu evde yaşadıkları ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda evine kapanan Emine Özkın’ın o günden bugüne sadece hastaneye götürülmek üzere evden çıktığı, Erhan Özkın’ın ise ‘ya ben yokken evimi, kardeşimi alırlarsa’ endişesi ile çok mecbur olmadıkça kapı önüne bile çıkmadığı öğrenildi.