Belediye çözümü betonda buldu

Mağusa Belediyesi yollardaki çukurlara geçici çözüm buldu. Yağışlı hava nedeni ile asfalt yama yapılamayan yollara beton dökülüyor

Nadire BAHADİ

Günlerdir süren yağışlı havanında etkisi ile Mağusa’daki ana yollar ve mahalle aralarındaki ara yollar adeta köstebek yuvasına döndü. Yollardaki çukurlar nedeni ile sürücüler trafikte zor anlar yaşarken Mağusalı’nın bitmek bilmeyen yol çilesine belediyeden geçici çözüm bulundu. Kış olması nedeni ile asfalt yama yapılamayan çukurlar beton ile dolduruluyor.

Yolların hali harap

Mağusa genelinde özellikle mahalle aralarında bulunan yollar kullanılmaz hale geldi. Toprak dolgu yapılarak yamalanan yollar yağmur nedeni ile akıp giderken, mevcut çukurlar daha geniş ve daha derin bir hal alarak yolları kullanılmaz duruma getirdi. Araçlar yollardaki çukurlara düşmemek için yollarda dans ediyor, birinden kaçmaya çalışırken bir diğerine düşüyor. Arabalar çukurlardan hasar görürken, sürücülerde ise sabır kalmadı. Trafikte kötü yollar nedeni ile öfkelenen sürücüler, birbirlerine çatmaya başladı.

Çözüm beton

Mağusa Belediyesi geçici çözüm üreterek yollardaki çukurları beton ile doldurmaya başladı. Hava koşulları nedeni ile afat yama yapılamadığı öğrenilirken, belediye ekipleri asfalt yama yerine çukurlara beton doldurarak sorunu aza indirgemeye çalışıyor. Belediyeden alınan bilgiye göre acil ve trafiğin yoğun olduğu bölgelere beton yama uygulanacak. Ekipler uygulamaya dün Mağusa Polis Müdürlüğü ve İş Bankası önündeki trafiğin oldukça yoğun ve sıkışık olduğu bölgedeki çukurları doldurarak başladı.