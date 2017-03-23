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23 Mart 2017

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Belçika’da saldırı girişimi

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Belçika’da saldırı girişimi
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İngiltere’nin başkenti Londra’da dün 4×4 araçla düzenlenen terör eyleminin ardından benzer bir saldırı girişimi de Belçika’da yaşandı.

AFP, olayın Antwerp kentindeki alışveriş caddesi Meir’de gerçekleştiğini duyurdu. Ajans, aracın Fransız plakalı olduğunu belirtti.

Polis sözcüsü, “Kamuflaj elbiseli bir erkek gözaltına alındı” açıklamasında bulundu.

Olay yerine takviye polis ve asker gönderildi.

Belçika Başbakanı Charles Michel olayın ardından, “Teyakkuzdayız. Güvenlik birimlerimiz mükemmel iş çıkardı” dedi.

Ayrıntılar geliyor…

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