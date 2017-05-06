En Üst

06 Mayıs 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya

Belçika’da “helal kesim” yasaklandı

Tarih:
Bir yorum bırakın
66 Görüntüleme
Belçika’da “helal kesim” yasaklandı
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Belçika’da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesi meclisinin Çevre Komisyonu’nda, İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasını öngören tasarı kabul edildi. Komisyonda oy birliğiyle alınan kararda, koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanması öngörülüyor.

TASARININ yasalaşması için meclis genel kurulunda onaylanması gerekiyor. 1 Eylül 2019’da yürürlüğe girmesi planlanan tasarı, Çevre Komisyonu’ndaki birçok parti temsilcisi tarafından desteklendi. Tasarıyı destekleyen siyasiler, “Bu karar geçici bir heves ya da kapris değil. Hayvanların kesilme anında acı çekmesini engellemek istiyoruz. Bu kararı hayvanlara değer verdiğimiz için aldık” açıklamasını yaptı.
Kararın 2019’a kadar yürürlüğe girmemesinin başlıca nedeni, bölgedeki mezbahalarda hayvan şoklama yönteminin uygulanması için gerekli altyapının olmaması olarak açıklandı. Valonya hükümetinin altyapı geliştirme konusunda maddi destek sağlayacağı bildirildi. Belçika’da geçen ay da Flaman Meclisi, hayvanların şoklanmadan kesilmesini kısıtlayan önlemler alacağını açıklamıştı.

MÜSLÜMANLAR DA MUSEVİLER DE TEPKİLİ

Belçika’daki meclislerin İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklama girişimleri, ülkede sadece Müslüman kesimin değil, Musevi toplumunun da tepkisini çekiyor. Musevilerin dini inançlarına göre hayvan kesimi ve bazı gıdaların hazırlanmasını öngören ve ‘koşer’ olarak adlandırılan adetleriyle ‘helal kesim’ örtüştüğü için birçok Musevi, ‘helal kesilmiş’ eti tercih ediyor. Müslümanlar ve Museviler, Belçika’da nüfusun yaklaşık yüzde 6’sını oluşturuyor.

Facebook Yorumları
1
HahahaHahaha
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King