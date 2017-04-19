Bedis Piknik Alanı’na ara emri alındı

Gazimağusa’daki Bedis Piknik Alanı’nın özel bir şahsa kiralanması, tellenerek halkın girişine kapatılmasının Yüksek İdare Mahkeme’sine taşınmasının ardından,dava ile ilgili bugün bir gelişme yaşandı.

Mahkeme bugün görüşülen davada,esas dava görüşülünceye ilgili şahıslara kararın tebliğ edilmesi emri verirken,ara emri kararı alındı.

Konuyla ilgili davacı tarafın avukatı Nazenin Taşçıoğlu Şahali bugün BRT Muhabiri’ne verdiği bilgide, konuyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’nde savcılığın görüşünün netleştiğini,beklentilerinin usulsüz yapılan sözleşmenin iptalini beklediklerini söyleyerek,mahkeme tarafından bugün görüşülen davada ara emri alındığını ancak işletmenin faaliyetlerinin devam etmekte olduğunu,ilgili kişilere kararın tebliğ edilmesi emrinin uygulanmasının ardından faaliyetlerin durdurulacağını umduklarını ifade etti.

Taşçıoğlu bugün itibariyle sözleşmenin yürürlüğünün durdurulduğunu belirterek,kendilerinin hiç kimseyle sorunları bulunmadığını ancak sit alanı,kültürel mirasın usulsüz bir şekilde verilmesinin kendilerini üzdüğünü kaydetti .