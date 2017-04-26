BEAL öğrencileri, komşularıyla buluştu

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri, Göçmenköy sakinleri ile sosyal buluşmada bir araya geldi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencileri ile Göçmenköy sakinleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında BEAL’de bir araya geldi.

BEAL öğrencileri ile bölge sakinleri okul kütüphanesinde bir araya gelerek, bölge sakinlerine kahve ve çeşitli ikramlarda bulundu. İkramın yanı sıra okulun müzik öğretmeni Zühre Canatan ve okul orkestrası birbirinden güzel şarkılar sundu. Daha sonra konuk bölge sakinlerine çiçekler ve çekilişler sonrasında çeşitli hediyeler sunuldu.

Tek: Amaç gençlerin okul dışında çevrelerini tanıması

BEAL Tarih Öğretmeni Hülya tek yaptığı açıklamada Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin her zaman sosyal sorumluluk projeleriyle isim yapmış bir okul olduğunu kaydederek Göçmenköy sakinleriyle iyi günde kötü günde buluşarak çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Tek, amaçlarının öğrencilerin okul dışında da yaşadıkları bölge sakinleriyle kaynaşması ve sosyal paylaşımlar yapması olduğunu belirterek bu amaçla bu yıl mezun olacak 12 Yabancı Dil sınıfı ile anlamlı bir veda etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarih Öğretmeni Tek, “Küçük de olsa bir grup Göçmenköy sakinini okulumuza davet ederek gençlerimizle ve bizlerle bir araya gelmelerini ve birlikte güzel birkaç saat geçirmeyi istedik. Konuklarımıza çiçekler ve çekilişler sonrasında küçük hediyeler sunuldu. Etkinliğimize, Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel, Okul müdürümüz Sibel Karakaya Sorumlu Muavinimiz Ertan Dolu, okul muavin ve öğretmenlerimiz ile 12 Yabancı Dil sınıfı öğrencilerimiz hazır bulundu. İkramlar için Koop süt, Eziç, Metropol Süpermarket, Ferah börek Salonuna ve özverili çalışmalarından dolayı tüm öğrencilerime ve özellikle bizi kırmayan ve davetimize katılan Göçmenköylü hanımlara çok teşekkür ederiz” dedi.