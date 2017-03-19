Baykal: Bu anayasa frensiz arabadır

CHP Antalya Milletvekili Baykal anayasaların yöneticilerin hata yapmasına karşın tedbir sahibi metinler olduğunu ifade ederek, “Bu anayasa frensiz arabadır” açıklamasında bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Manisa’da yaptığı konuşmasında “Bu anayasa frensiz arabadır. Gaza basacaklar, fren de yok, stepne de yok. Lastik patladığında her şey bitti” dedi. Baykal, partisinin Manisa il başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, halk oylamasında Türkiye açısından tarihi bir karar verileceğini söyledi.

Referanduma sunulacak olan cumhurbaşkanlığı sistemini frensiz arabaya benzeten Baykal, “İnsan, beşer, şaşar. Herkes hata yapabilir. Hata olduğu zaman ne olacak? Anayasalar, yetki sahiplerinin hata yapmasına karşı tedbir sahibidirler. Bizde var mı böyle bir şey? Bu anayasa frensiz arabadır. Gaza basacaksın, fren yok, stepnesi de yok arabanın. Allah muhafaza lastik patladığında bitti, orada kenarda duracaksın” şeklinde konuştu.

Anayasaların hukuk metninden ziyade medeniyet tercihi olduğunu dile getiren Baykal, “Bu anayasa çıkarsa biz dünya liginden bölgesel lige düşeceğiz. İş başındakilerin ‘dediğim dedik, çaldığım düdük’ diyemediği ülkeler birinci ligler. Biz onların içerisindeydik. Eğer bu anayasa çıkarsa biz Ortadoğu mahalli ligine düşeriz” ifadelerini kullandı. Baykal, konuşmasının sona ermesiyle vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.