Bayburt’ta tilki ayakta dondu!

Bayburt’un Çamdere köyünde, bir tilkinin ayakta donarak öldüğü iddia edildi.

Kentte dün gece termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi.

Kentte yayın yapan bir internet haber sitesinde, Çamdere köyünde bir tilkinin donmuş halde bulunduğu şeklinde bir haber yer aldı.

Görüntülü habere göre, tilkinin ayakta donduğunu anlayan Çamdere köylüleri ilk kez böyle bir görüntüye tanık olduklarını söylediler.

Habare dair yorumlarda, tilkinin aslında donmadığı, ölmüş tilkinin karlara dikildiği ve destek alarak ayakta durduğu gibi ifadeler de yer aldı.