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19 Nisan 2017

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Kıbrıs

Bay-Sen bugün 1 saatlik şok eylem yaptı

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Bay-Sen bugün 1 saatlik şok eylem yaptı
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY SEN, çalışanların geçen yıldan alacağı olan ek mesailerin ödenmemesi nedeni ile bugün bir saatlik şok eylem yaptı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY SEN, verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesi ile 14.00-15.00 saatleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Çalışanlar sendikanın aldığı karara uyara iş bıraktı ve Kurumun girişinde toplandı.

Kurum Müdürü Meryem Özkurt, eylem yapan çalışanların yanına giderek Temmuz ayı ek mesailerinin yarın ödeneceğini söyledi.

Bay Sen Başkanı Salih Sakallı da ek mesailerin ödenmemesi halinde yarın ana haber bültenlerinde eylem yapacakları uyarısında bulundu.

BAY SEN, BRTK Yönetimi ile Başbakanlık yetkilileri arasında 11 Nisan’da varılan uzlaşının BRTK 2017 Bütçesi’nin Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi, BRTK yasasının Cumhuriyet Meclisi komitesinde görüşülmeye başlanması ve kurum çalışanlarının 9 aylık ek mesai alacağının ödenmesi konusunda uzlaşıya varıldığını ancak uzlaşının sadece ilk iki maddesinin uygulandığını belirterek eylem yapma kararı almıştı.

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