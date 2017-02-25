Batman filminin yeni yönetmeni belli oldu

Merakla beklenne yeni ‘Batman’ filminin yönetmeni belli oldu. Maymunlar Cehennemi’nin yönetmeni Matt Reeves “Kahramanımızın macerasını beyazperdeye taşıyacağım için çok mutluyum” dedi.

Geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden Zack Snyder’ın yönettiği ‘Batman v Superman: Adaletin Şafağı’nda başrolde yer alan Ben Affleck’in yeni Batman filminin yönetmenliğini üstlenmekten vazgeçtiğinin açıklamasının ardından başyalan kriz son buldu. “Ben Affleck’in kararını tamamen destekliyor ve solo Batman filmi yaratmak için onunla birlikte çalışma kararını koruyoruz” diyen yapım şirketi Warner Bros. Pictures, bir süredir yeni yönetmen arayışlarını sürdürüyordu. Bu süreçte Warner Bros’un birçok isimle görüştüğü dile getirildi ancak en fazla Matt Reeves’in ismi anılıyordu. Önce Reeves’in yönetmenlik görevini kabul ettiği, ardından da vazgeçtiği tarzında birçok haber yapıldı. Variety’nin haberine göre sonunda Batman filminde yönetmen kriz son buldu. Maymunlar Cehennemi : Şafak Vakti ve Maymunlar Cehennemi 3: Savaş filmlerinin yönetmeni Matt Reeves’in, Batman filminin yeni yönetmeni olacağı onaylandı.

Reeves bu konuyla ilgili açıklamasında “Küçüklüğümden beri Batman’in hikayesini çok severim. Oldukça ikonik ve zorlu bir karakter. Kahramanımızın macerasını beyaz perdeye taşımak üzere Warner Bros.’la çalışacak olmaktan ötürü çok gururlu ve heyecanlıyım” sözlerini sarf etti. Merakla beklenen The Batman filminde kahramanımıza yine Ben Affleck hayat verecek. Joe Manganiello ise Deathstroke karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Onlara Jeremy Irons ve J.K. Simmons gibi isimlerin eşlik etmesi bekleniyor. Önümüzdeki yaz çekilmesi planlarnan filmin ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.