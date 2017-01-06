Batıdan transfer bombaları

Futbolda transfer piyasasındaki hareketlilik her geçen gün daha da hızlanıyor

ERDİNÇ VE SERKAN YALOVA’DA: Çetinkaya ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcular Erdinç Alex ile Serkan Önet çeşitli takımların gözdesi olmuştu ve her gün farklı bir takımla temas halindeydiler ancak iki futbolcu da dün Yalova ile anlaşma imzaladı ve sarı-lacivertlilerin dün akşam kampına katıldı. Yalova ayrıca Rum stoper George’yi de kadrosuna kattı

MUSA BİNATLI’DA, M.FUAT D.PINAR’DA: Küçük Kaymaklı’da forma giyen Musa Şanlıer de transferde ismi ön plana çıkan futbolcu idi ve GG, Çetinkaya ve Binatlı futbolcuyu transfer etmek istiyordu. Musa için dün Binatlı ile anlaşma sağlandı ve genç futbolcu ikinci devre sarı-yeşilli formayı giyecek. Dumlupınar ise Mormenekşe’den tecrübeli futbolcu Mehmet Fuat’ı renklerine bağladı

A.ZAİFOĞLU SERBEST BİLAL OCAK YOLUNDA: Küçük Kaymaklı’da yolların ayrıldığı futbolculardan Ahmet Zaifoğlu yönetim ile anlaşarak serbest bırakıldı ve önü açıldı. Savunmada oynayan Bilal için Çetinkaya ve Türk Ocağı’ndan teklifler geldi ancak Bilal’in Türk Ocağı’na daha yakın olduğu öğrenildi.

Ahmet ÖZSOY

Futbolda 2 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminde takımlar kadrolarına takviye yapmak için başkan ve yöneticiler canla başla mücadele ediyor. Diğer taraftan futbolcular da sezonun ikinci devresinde daha iyi performans sergileyebilecekleri takım arayışındalar.

Transfer hareketliliği içerisinde dün batı bölgesi takımları en kazançlı takımlar oldu. Yalova ve Binatlı takımları transferin gözde isimlerini kadrolarına katmayı başardı.

ERDİNÇ VE SERKAN YALOVA’DA

Çetinkaya ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcular Erdinç Alex ve Serkan Önet en sonunda Yalova ile anlaştı. Birçok takımın transfer etmek istediği futbolcular için sürpriz hamleyi yapan Süper Lig’in sarı-lacivertli ekibi Yalova mutlu sona ulaştı.

Savunmada oynayan Serkan ile orta sahada görev yapan Erdinç için Çetinkaya ile anlaşan Yalova iki futbolcuyu da dün akşamki kampına dahil etti.

Yalova transferde boş durmadı ve Kıbrıs Rum futbolcu kontenjanını kullanarak stoper mevkiinde oynayan George’yi de kadrosuna kattı.

MUSTAFA BARAN ÇETİNKAYA’DA

Çetinkaya, Yalova’da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Baran ile anlaşma sağladı. Yalova’da son maçını Süper Lig’in 13’üncü haftasında başkentte Gençlik Gücü karşısında çıkan Mustafa Baran sezonun ikinci devresinde sarı-kırmızılı formayı giyecek.

BİNATLI MUSA’YI KAPTI

Küçük Kaymaklı ile yol ayırımında olan ve yine transferin gözde futbolcularından olan Musa Şanlıer’i Binatlı resmen kaptı. Binatlı, Çetinkaya ve GG’nin transfer etmek isteyip son güne kadar GG ile anlaştığı duyurulan Musa’yı Binatlı kadrosuna dahil etti.

Binatlı’nın daha önce görüşüp vazgeçtiği Musa’yı son anda hamlesi ile kadrosuna katması sürpriz transfer oldu.

M.FUAT DUMLUPINAR’DA

Doğu bölgesi ekipleri de transferde boş durmuyor. Dumlupınar takımı Mormenekşe’de forma giyen Mehmet Fuat ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcu Mehmet Fuat için kulübü Mormenekşe ile de anlaştı ve dün akşam Mehmet Fuat’ı kadrosuna dahil etti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Fuat ikinci devrede Dumlupınar forması giyecek.

BİLAL OCAK YOLUNDA

Küçük Kaymaklı ile yol ayırımındaki futbolculardan Bilal’i Çetinkaya ve Türk Ocağı transfer etmek isteyen takımlardı. Tecrübeli savunma oyucusu için Baf Ülkü Yurdu da Kaymaklı’nın kapısını çalmıştı ancak Bilal’İn Türk Ocağı’na transferinin daha yakın olduğu gelen haberler arasında.

Kaymaklı’da forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Zaifoğlu ile de karşılıklı anlaşan yönetim futbolcuyu serbest bıraktı ve transferde önünü açtı.