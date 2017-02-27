Baskı Anastasiades’e yapılmalı

Kıbrıs konusunda krize sürüklenen müzakere sürecinde çıkış yolu bulunması Rum Lider Nikos Anastasiades’in cesaretle siyasi liderlik göstermesine bağlı…

Yaptıkları hatayı düzeltecek adım atmasına…

Masaya çözüm odaklı bir irade ile sonuç üretme istenci ile oturmasına…

Müzakereleri zamana yayma anlayışını terk ettiğini ortaya koymasına…

Müzakere masasında sırf müzakere etmek için görünmek ve zamana oynama yaklaşımını terk etmesine…

Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiades arasında sürdürülen müzakerelerde bugüne kadar çözüme gidilebilecek kritik dönüm noktalarında Rum-Yunan tarafının tutumu nedeni ile yakalanan fırsatlar yitirildi.

Bu tutumlar nedeni ile krizler ortaya çıktı.

Mont Pelerin’inde yapılan ilk zirvede Rum Lider Nikos Anastasiades tüm stratejisini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın toprak konusunda adım atamayacağı üzerine kurmuştu.

Ona göre ‘Akıncı Ankara’ya danışmadan ve Ankara olmadan toprağı konuşamaz, hele de yüzdelik konusunda inisiyatif kullanamazdı’.

Ama masada işler Anastasiades’in beklediği gibi gelişmedi.

Akıncı yüzde 29.2’lik oranı masaya taşıdı.

Anastasiades, Akıncı’nın beklemediği hamlesi karşısında ara talep etti.

Süreci bir sonraki aşamaya taşıyabilecek, çözümün önünü açacak adımı atamadı.

Bir haftalık bir aranın ardından toplanan ikinci Mont Pelerin zirvesinde bu kez Yunan engeli vardı.

Rum Lider Mont Pelerin’deki ikinci zirveye gelmeden önce Atina’dan geçmiş, orada yapılan ortak açıklamalarda garantilerin devamının kesinlikle kabul edilemeyeceği ve Türk askeri varlığının adadan tümden çıkması gerektiği belirtilmiş, bu bir önkoşul olarak ortaya atılmıştı.

Müzakere masasında ilgili tüm tarafların katılımı ile ele alınması gereken bir konuda taraflardan ikisi bir önkoşul ortaya koymuş, toplantının ancak bu koşulun kabulüne bağlı toplanabileceğini açıklamışlardı.

Bu resmen masaya atılmış bir bomba idi.

Süreci berhava etmeye dönük bir bomba.

Nitekim ikinci Mont Pelerin zirvesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Yaptıklarının kabul görmediği ortaya çıkınca Rum Lider Nikos Anastasiades 1 Aralık 2016 gecesi o güne kadar kabul etmediği garantörlerin de yer alacağı Kıbrıs Konferansı’nın başlaması için tarih konusunda uzlaşmak zorunda kaldı.

Taraflar bu kez Cenevre’nin yolunu tuttular…

Konferansın başlayabilmesi liderlerin toprakla ilgili haritaları masaya getirmesine bağlı idi.

‘Nasıl olsa bu haritayı Akıncı masaya getiremez’ düşüncesi ile Cenevre’ye gelen Rum-Yunan ekibi, Akıncı masaya harita koyunca yine yan yollara saptı.

Bu kez Yunan tarafı erteleme istedi.

Erteleme sonrasında Mont Pelerin’de teknik komite toplantısı gerçekleşti.

Orada Türkiye garantiler konusunu görüşebileceğini resmi bir şekilde masaya yol haritası ile birlikte koydu.

Çözüm yolunda artık çember iyice daralmaya başladı.

Hemen bir çözüme hazır olmayan Rum-Yunan tarafının kaçacak bir yeri artık yoktu.

Kıbrıs Konferansının devamı için tarihler açıklandı.

Orada artık son sözler söylenmek zorunda idi.

Bu iş olacaksa olacak, olmayacaksa da olmadığı ortaya çıkacaktı.

Önce ‘Türkiye referandum nedeni ile şimdi ilerleme istemez’ diyecek oldular.

Türkiye’den en yetkili ağızlardan bunun böyle olmadığı ortaya konuldu.

Baktılar kaçamayacaklar, bu kez Enosis kartı oynandı.

Rum derin devleti bu kartı ortaya sürdü ve tüm Rum siyasi figürlerini ELAM’ın arkasından sürükledi.

Gelinen aşamada sürecin devamı için taraflara eşit bir şekilde yaklaşarak “masaya dönün” demek adil ve doğru değil.

Bu aşamada yapılması gereken hep birlikte Rum liderliğine “Yeter artık. Masaya döneceksen dön ve çözüm iradesi ile ortaya bir sonuç çıkarmak için otur. İşi savsaklama, oylama taktiklerini de bir yana bırak” demek lazım.

Gerisi boş…