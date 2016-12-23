Basketbolda mücadele zevk veriyor

Basketbolda son yıllardaki yükseliş bu yıl zirveye çıktı. Hem Basketbol Federasyonu ciddi sponsorlarla ligin kalite değerini artırdı hem de kulüpler getirdikleri yabancılarla da seviyeyi yükselttiler.

Şu ana kadar oynanan basketbol ve mücadele hem beni hem de sporseverleri memnun ediyor. Benim tek çekincem iki günde bir maç durumu. 3 devreli ligi kabul eden takımlar zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Ama onlar istediler bildikleri de vardır.

Gelelim ligin durumuna. Yakın Doğu Üniversitesi, Ahmet Gürel Alp ile yoluna devam ediyor. Bu sezon Kaspars Kambala gibi bir ismi, Mandic gibi etkili bir oyuncu ve son transfer Williams ile güçlenen bir ekip. Yerli isimler de ülkenin en iyileri. Halil, Kemal, İhsan, Arda, Fehmi, Erdal ve Vedat’lı geniş kadrosu ile ligde yenilgisiz lider. Bu akşam çok kritik bir Mapfree maçına çıkacak. Bu maç belki de Yakın Doğu’nun bu dönemdeki en önemli maçı olacak.

Gelelim Mapfree takımına. Kadri Alagöz’ün kurduğu kadro üstüne koyarak geliyor. Bu yıl ki yabancıları Angelo Warner ile Champaigne ikilisi çok iyi anlaşan ve istediklerini sahaya yansıtan ikili. Bu ikiliye formda Kercem ve Sercem de destek verince Mapfree zirveye göz kırpıyor. Kenardan gelen isimler de Kadri hocanın istediklerini yapıyor. Mapfree’de tek sorun üçüncü bir yabancı. Forvet veya pivot oynayabilecek bir isim alınması şart. Bunu sezon başından beri yazıyorum. Oşan kardeşler eğer zirve istiyorlarsa bu transferi yapmaları şarttır.

Bu yıla kötü başlayan ve halen de toparlanmakta zorlanan Koopspor’da yabancı sıkıntısı devam ediyor. Mapfree karşısında oynatılan Carter bu takımın adamı değil. Miroslav ve Boljkovac ile devam edilecekse üçüncü isim şutör bir yabancı olmalı. Emrah hoca hem yabancılarını formda tutmalı hem de bu ligin iyi oyuncuları olan yerlilerini daha çok için içine sokmalıdır. Yoksa Koopspor’un işi çok ama çok zor.

Girne Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi de derin olmayan kadrolarına iyi yabancılarla takviyeler yaparak güçlendirmeli. Girne’de de LAÜ’de de gelen – giden yabancılardan Koop’ta olduğu gibi kafam karıştı. Arkan hoca da, Orhun hoca da bir an önce kadrolarını oturtmalıdırlar.

Bu ligde Mağusa Gelişim Akademisi sürpriz yapabilir mi düşüncemi hala koruyorum. MGA’da tecrübeli antrenrör Hakan Arifoğlu’nun elindeki malzeme iyi. Özellikle Jordan’un formda olduğu maçları alırlar ama yerlilerin katkısı şart.

Girne Amerikan Üniversitesi gençlerden kurulu kadrosu ile geçen sezon olduğu gibi yola devam ediyor. Bu kadroda ki yabancılar da genç olunca takımın en tecrübeli ismi Çağakan’a ve antrenör Cafer Muhtaroğlu ile idareci Kenan Güvensoy’a büyük iş düşüyor. Bu takım bu sezon sürpriz galibiyetler alabilir. Kimse şaşırmasın ama gençler cesaretli olurlarsa.