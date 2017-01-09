Basketbol severler yıldızları izleyecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden YDÜ ile Girne hazırlık maçında karşılaşıyor

KIBRIS’TA OYNAYACAKLAR: İki takım arasındaki maç, 11 Ocak Çarşamba günü, saat 18.00’de YDÜ RA25 Spor Salonu’nda oynanacak. Hazırlık maçında basketbolseverler her iki takımın kadrosunda bulunan yıldızları izleme şansı bulacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki maç, 11 Ocak Çarşamba günü, saat 18.00’de RA25 Spor Salonu’nda oynanacak. Hazırlık maçında basketbolseverler her iki takımın kadrosunda bulunan yıldızları izleme şansı bulacak.

YDÜ’nün kadrosunda bulunan dünya kadın basketbolunun en önemli oyun kurucuları arasındaki Courtney Vandersloot, WNBA’de şampiyon olan Los Angeles Sparks forması altında şampiyonluk yaşayan forvet Essence Carson, İsveçli guard Elin Eldebrink, Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı’nda forma giyen Quanitra Hollingsworth, Bahar Çağlar, Olcay Çakır, Macaristan milli takımın vazgeçilmezi olan Anna Vajda ve takıma en son katılan WNBA’nin önemli yıldızlarından biri olan Kayla McBride da ilk kez Yakın Doğu üniversitesi formasını Kıbrıs’ta giyecekler.

Girne Üniversitesi’nde forma giyen WNBA’nin gelmiş geçmiş en iyi 20 oyuncudan biri seçilen ABD’li yıldız oyun kurucu Cappie Pondexter, şutör guard Courtney Williams, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu power forvet Marica Gajiç, Macaristan Milli Takımı’nın önemli yıldızlarından olan Tijana Krivacevic, Adriana Knezevic, Özge Yavaş, Simay Karaman ve Merve Aydın gibi basketbolun yıldız isimleri spor severlere basketbol şöleni yaşatacak.

YDÜ hazırlıklarını Kıbrıs’ta sürdürecek

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 11 Ocak Çarşamba akşamı oynayacağı hazırlık maçının ardından 12 Ocak Perşembe günü antrenmanlarına Kıbrıs’ta devam edecek. YDÜ Cuma günü ligin ilk devresinin son maçı olan Adana Aski karşılaşması için Adana’ya gidecek.