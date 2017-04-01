Başkası da ölecek

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Güran, Cuma Mağusalı’nın yaşamını yitirdiği yolda, devletin hiçbir tedbir almamasına isyan etti. Güran, “yetkililerin ihmaline” dikkat çekti

BU NASIL YOL: Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Güran, kazada “devlet ihmaline” dikkat çekti. Güran, Cuma Mağusalı’nın yaşamını yitirdiği yerde, sağa dönüş levhasının olmadığını, yol çizgilerinin silindiğini, yolda trafik kurallarına uyulacak ortam bulunmadığını söyledi, yolun çift şerit özelliğini yitirdiğini belirtti

YETKİLİLERE MESAJ: Gönyeli Belediye Bulvarı’nda, can kaybı olmasına rağmen, başka kazalara da davetiye çıkacak şekilde tedbir alınmadığını söyleyen Güran, “Aradan bir yıl geçti levha bile konulmadı. Yol kazaya davetiye çıkarıyor. Bundan öte, yetkililerin de ihmali var” dedi

MAĞUSALI DA SUÇLU: Kazada yaşamını yitiren Cuma Mağusalı’nın uyarıcı kasislere rağmen, süratli olduğu tespitini yapan mahkeme heyeti iki ayrı karar verdi. Ömer Güran ve Gökhan Asafoğulları Oya Göz’ün 1 yıl, Meltem Dündar ise altı ay ceza alması kararını verdi. Karar oy çokluğu ile alındı

Devrim DEMİR

Gönyelide 20 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Mağusalı’nın ölümüne neden olmaktan yargılanan Oya Göz aleyhindeki karar dün açıklandı. Aralık ayında hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen Göz, 28 Mart tarihinde yargılandığı 7 davadan suçlu bulunmuştu.

Göz, dün başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı, Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulları huzuruna çıkarıldı.

Göz aleyhinde iki ayrı karar okundu, Güran ve Asafoğulları 1 yıl hapis verirken, Dündar 6 ay hapis cezası verdi.

Göz, oy çokluğu ile 1 yıl hapse mahkûm edilirken, kararı mahkeme başkanı Ömer Güran açıkladı.

Başsavcılık adına Aliye Özçınar, savunma avukatı Levent Celalledin davanın kararında hazır bulundu.

Oy çokluğu ile 1 yıl hapse mahkûm edilen Oya Göz, polisin yoğun güvenlik önlemi altında arka kapıdan kaçırılırken, aile karara isyan etti.

Polis sıkı güvenlik aldı

Mahkûmiyet kararının açıklandığı tarihte istenmeyen olayların yaşandığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Oya Göz, polis kontrolünde Mağusalı’nın arkadaşları ve yakınlarından güçlükle uzaklaştırılmıştı.

Polis ayni olayların yeniden yaşanmaması için mahkemede dün sabahın erken saatleri itibarı ile geniş güvenlik önlemi aldı.

Önceki gün polisler tarafından etten duvar örülerek mahkemeye getirilen Göz, çıkışta darp edilmek istendi. Mahkemede kısa süreli arbede yaşanırken, sanık Göz yaka paça polisler tarafından uzaklaştırılarak polis aracına bindirilmişti.

Güran kazanın oluşuna dikkati çekti

Mahkeme başkanı Ömer Güran, kazanın oluş şeklini anımsattı. Güran, sanık Oya Göz’ün 7 davadan itham edilip suçlu bulunduğunu ve Göz’ün yargılandığı “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birinin ölümüne sebep verme” suçunun yasada 7 yıla kadar hapislik öngördüğünü belirtti.

Mahkemelerin en zor görevlerinden birinin ceza takdiri olduğunu ifade eden Güran, her davada olduğu gibi olguları tek tek incelediklerini söyledi.

Dinlenen kararda, Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiğini, araç sürücüsü Oya Göz’ün ise kusurlu bulunduğunu kaydeden Güran, kazanın meydana geldiği yere dikkati çekti.

“Yol çift şerit özelliğini kaybetti”

Oy çokluğu ile verilen kararı okuyan Ömer Güran, 2016 yılında Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sağa dönülmez uyarıcı levhasının halen olmadığını, yoldaki çizgilerin kalıntıdan ibaret olduğunu, yolu kullanan sürücüler için trafik kurallarına uyulacak her hangi bir şey olmadığına değindi.

Güran, sürücülerin yolu arzu ettikleri şekilde kullandıklarının ve yolun çift şerit özelliğini kaybettiğini belirtti.

Güran: Kazalar olmaya devam ediyor

Başkan Ömer Güran, ölümlü motor kazasının olduğu yolda başka kazaların olmaya devam ettiğini ve buna rağmen hiçbir tedbir alınmayan yolun halen denetime tabi tutulmadığının, yoldaki eksikler nedeniyle kazaya davetiye çıkarıldığını belirtti.

Güran, yetkililerin bu yolda ciddi bir ihmali olduğuna vurgu yaptı.

“Mağusalı kazaya davetiye çıkardı”

Güran, kazanın yaşandığı yolda kasisler olmasına rağmen, süratini düşürmesi olduğu yere geldiği zaman süratini düşürmediğini ve kazaya davetiye çıkardığını, Göz’ün ise anayoldan gelenlere gereken dikkati göstermeyerek yola çıktığını kaydetti.

Göz arka kapıdan kaçırıldı

Ömer Güran, ceza artırımı ile suçların önlenemeyeceğini herkesin gereken ihtimamı yerine getirmek zorunda olduğuna vurgu yaparak, oy birliği ile Göz’ü 1 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı. Kararın ardından, Göz polisin aldığı geniş güvenlik önlemi altında istenmeyen olayların yaşanmaması için arka kapıdan çıkarılarak mahkemeden uzaklaştırıldı.

Aile isyan etti

Kararın açıklanması ile Cuma Mağusalı’nın ailesi çıkan karara isyan etti. Mağusalı’nın ailesi mahkeme koridorlarında gözyaşlarına boğulurken, annenin isyanı yürek burktu. “Bir canın bedeli bumu?, ben onu nasıl büyüttüm ben bilirim “ diyen acılı anne güçlükle sakinleştirildi.