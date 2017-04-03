Basın-Sen: Gazetecilik mesleğinin propaganda haline dönüştürülmesi kabul edilemez

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), 4 gazetenin manşetlerinde ilanla Türkiye’deki referanduma ilişkin “evet” propagandası yapıldığını öne sürerek , “Gazetecilik mesleğinin propaganda aracı haline dönüştürülmesi kabul edilemezdir” dedi.

Basın –Sen Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Basın Emekçileri Sendikası olarak, ülkemizde yayın yapan tüm gazete patronlarını gazetecilik ilkelerini gözeterek yayın yapmaya davet ederken, medya ile ilgili özel günlerde ağzından “etik, basın özgürlüğü, çok seslilik” gibi açıklamaları yapmadan önce bir kez daha düşünmeye davet ederiz” denildi.

“Bağımsız olduğu iddia edilen ülkenin, bağımsız olduğunu iddia eden gazetelerinin bu duruma düşürülmesinin, basın açısından utanılması gereken bir durum” olduğu ileri sürülen açıklamada, medya kuruluşlarına reklam verilerek referandum propagandası yapılmasının ayrı şey, gazetelerin kurumsal kimliklerini kullanarak yayın yaptırmanın ayrı şey olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Öte yandan vatandaşın gazeteciye bireysel olarak saldırması ise dikkat edilmesi gereken bir sorundur. Gazeteci, ekmek parası kazandığı gazetesinin görüşlerini savunmak zorunda değildir. Medya patronlarının maddi kazanç karşılığı sattığı manşeti basın emekçisini bağlamaz, bağlayamaz! Dolayısıyla, vatandaşların basın organlarını eleştirirken, gazetelerde görev yapan basın emekçilerini hedef göstermemeleri önem arz etmektedir.

Unutulmamalıdır ki, toplumsal mücadele ile özgürleşecek olan medya, özgür basın emekçilerinin de oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle gazetelerin, televizyonların, radyoların, internet haber sitelerinin ve medyanın çeşitli alanlarında çalışan tüm emekçilerin özgürlüğü toplumsal özgürlük mücadelesinden geçmektedir.”