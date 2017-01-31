31 Ocak 2017

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Kıbrıs

Başhekim’den ‘İstifa’ Açıklaması

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Başhekim’den ‘İstifa’ Açıklaması
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, hastanede çalışan kardiyologların istifa ettikleri iddiaları üzerine yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar hastane başhekimliğine ulaşan yazılı bir istifa ve bu istifanın kabulünün söz konusu olmadığını duyurdu.

Dizdarlı, açıklamasında, kardiyoloji servisinin sorunlarına yönelik Koordinasyon Kurulu’nun toplanacağını kaydetti.

Dizdarlı, toplantının yarın saat 13.00’te Sağlık Bakanlığı’nda yapılacağını belirterek, toplantı sonrasında daha ayrıntılı açıklama yapılacağını belirtti.

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Havadis Gazetesi

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