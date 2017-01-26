Başbakan Özgürgün açıkladı: Ülke sporu için önemli adım

Başbakan Hüseyin Özgürgün ülke sporunun gelişmesine önem verdiklerini ve bu yıl ilk kez kulüplerin altyapılarını geliştirmeleri için kaynağı artırdıklarını ifade etti. Başbakan bu yıl alt yapı için 27 buçuk milyon TL ayırdıklarını açıkladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün BRT’de yayınlanan Bizim Stadyum programına konuk oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu ile KKTC Futbol Federasyonu arasında çok iyi bir ilişki olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, KKTC’deki bazı takımların Türkiye’de maç yapmasının sağlanabileceğini, hakemlerin maçları yönetebileceğini kaydetti. Özgürgün, “futbol federasyonu bu konuda yardım isterse memnuniyetle ederiz” dedi.

Su sorununun halledilmesi ile KKTC’de çim saha sorununun ortadan kalktığını kaydeden Başbakan Özgürgün, 10-15 futbol sahası yapımı için Futbol Federasyonundan teklif gelmesi halinde yer konusunda yardımcı olacağını söyledi.

Kıbrıslı Türk futbolcuların yurtdışına açılması ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Başbakan Özgürgün, FİFA’nın önerisi ile Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu ile bu konuda çalışıldığını ancak Rumların tutumu yüzünden bunun başarılamadığını kaydedetti.

Başbakan Özgürgün, “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonunun işbirliği ile bu sorun aşılabilir. Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu ile bu aşılmaya çalışıldı, FIFA’nın önerisi ile ama rumların her zamanki tavrı ile işler tıkandı. Türkiye burada tek çıkış görünüyor. Ama yıllardır Türkiye’den bir takımın bile maç yapamadığı gerçeği de var. Sıkıntı FIFA’nın veya UEFA’nın ceza yazması noktasında…/… Buradaki olaya paranın ötesinde bakmak gerekir. Halkın büyük bir Türkiye sevigis var. Bu Cenevre görüşmelerinde de net ortaya çıktı. Halkın yüzde 80’i türkiye’nin garantisini olmazsa olmaz görüyor. O zaman Türkiye üzerinden bu açılımların yapılması en doğrusu” dedi.

Cenevre’den sonra Rumlarla bir ilerlemenin sağlanamayacağının belli olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Türk futbolunun açılımı için Türkİye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme yapmayı planladığını söyledi.

Koordinasyon ofisinin kurulması ile ilgili soruları da yanıtlayan Başbakan Özgürgün, kendisinden talep edilmesi durumunda seve seve yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Spor ile ilgli iki ülke arasında uluslararası bir anlaşma imzalanması için Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile görüştüğünü kaydeden Başbakan Özgürgün, yapılacak anlaşma ile kulüpler arası trasferin daha kolay olacağını ifade etti.

Başbakan Özgürgün “altyapı için yaklaşık 27 buçuk milyon bütçe ayırdık” dedi…

Sponsorluk yasası ile ilgili spor klüpleri başkanlarının kendisine yönlendirdiği soruları da yanıtlayan Başbakan Özgürgün, sponsorluk ile ilgli yapılan yasanın yeteri kadar anlaşılmadığını söyledi.

Başbakan Özgürgün “Firmalar televizyon veya gazete reklamına para ayırmayı tercih ediyor çünkü kulüplere ayrılanın getirisi televizyon ve gazeteden daha düşük kalıyor. Maliye Bakanlığı ile bu konuda görüşüyoruz. Çünkü maliye de gelirlerinin düşmesi anlamında bu konuda bir düzenlemeyi sıkıntılı görüyor. Bu dönemde bununla ilgileneceğim sözünü veriyorum ama biraz zaman alacak” dedi.