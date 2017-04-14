Başarılılar ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediyor

26. HAFTA ÖDÜLLERİ VERİLDİ: Süper Lig’de 26. haftanın başarılıları olarak belirlenen Yalova Teknik Direktörü Derviş Kolcu, Doğan Türk Birliği futbolcusu Ahmet Coşkun ve hakem Serdar Bilgimer, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde her hafta gerçekleştirilen törenle, K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediyor.

K-Pet Süper Lig’in 26.haftasında Güzelyurt bölge derbisinde Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 mağlup ederek deplasmanda galip gelen tek olan Yalova’nın teknik direktörü Derviş Kolcu haftanın en başarılı teknik adamı olarak belirlendi.

haftada Doğan Türk Birliği konuk ettiği Bintalı’yı 5-0 mağlup ederek haftanın en farklı skoruna imza atarken karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ahmet Coşkun spor servisimiz tarafından haftanın futbolcusu seçildi.

Lefke’nin sahasında şampiyon Yenicami’yi konuk ettiği mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken karşılaşmadaki başarılı yönetimi ile hakem Serdar Bilgimer haftanın hakemi ödülüne layık görüldü.

haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi,200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı olarak belirlenen Derviş Kolcu’ya ödülünü Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün verdi. Haftanın futbolcusu seçilen Doğan Türk Birliği’nden Ahmet Coşkun’a ödülünü Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy takdim ederken, haftanın hakemi ödülünün sahibi Serdar Bilgimer ise ödülünü eski hakemlerden ve hakem eğitmenlerinden Alper Aligüllü’nün elinden aldı.