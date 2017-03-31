Başarılılar ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediyor

HAFTA ÖDÜLLERİ VERİLDİ:

Süper Lig’de 23.haftanın başarılıları olarak belirlenen Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, Yenicami futbolcusu Hüseyin Sadıklar ve hakem Mehmet Malek, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde her hafta gerçekleştirilen törenle, K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediyor.

K-Pet Süper Lig’de geride kalan 24.hafta karşılaşmalarında deplasmanda Mağusa Türk Gücü’nü 4-0 mağlup ederek sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Yenicami’de teknik direktör Sedat Devecioğlu haftanın en başarılı teknik adamı olarak belirlendi.

Aynı karşılaşmada sergilediği performansla ön plana çıkan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yenicami’nin kaptanı Hüseyin Sadıklar spor servisimiz tarafından haftanın futbolcusu seçildi.

Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arsındaki karşılaşmada düdük çalan tecrübeli hakem Mehmet Malek de başarılı yönetimi ile haftanın hakemi ödülüne layık görüldü.

haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi,200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı olarak belirlenen Sedat Devecioğlu’na ödülünü efsane spor adamı Günay Caymaz takdim etti.

Haftanın futbolcusu seçilen Yenicami’den Hüseyin Sadıklar’a ödülünü, Havadis Gazetesi Magazin ve Spor Müdürü Mustafa Özsoy, haftanın hakemi olan Mehmet Malek’e ise ödülünü eski hakemlerden ve MHK üyesi olan Alkın Gedikoğlu verdi.