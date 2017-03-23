Başarılılar ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediyor

HAFTA ÖDÜLLERİ VERİLDİ:

Süper Lig’de 23.haftanın başarılıları olarak belirlenen Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Muharrem Mertdin, Yenicami futbolcusu John Ebuka ve hakem Hasan Eriş, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde her hafta gerçekleştirilen törenle, K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediyor.

K-Pet Süper Lig’de geride kalan 23.hafta karşılaşmalarında Girne deplasmanında Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup eden Küçük Kaymaklı’da teknik direktör Muharrem Mertdin haftanın en başarılı teknik adamı olarak belirlendi.

Ligin 23’üncü haftasında kendi sahasında Biantlı’yı konuk eden lider Yenicami’de forvet oyuncusu John Ebuka gol orucunu bozdu. Bu yıl attığı gollerle takımına büyük katkı sağlayan ancak son 4 haftadır ligde gol atamayan John, Binatlı karşısında alınan 4-0’lık galibiyette üç gole imza attı ve spor servisimiz tarafından haftanın futbolcusu seçildi.

Yenicami ile Binatlı arasında oynanan mücadele Binatlı açısından kümede kalma yolunda önem arz ediyordu. Yenicami’nin şampiyonluk yolunda ise puan farkını koruması adına galip gelmesi tek hedefiydi ve siyah-beyazlılar farklı galibiyete imza attı. Bu karşılaşmada başarılı yönetim sergileyen orta hakem Hasan Eriş ise haftanın hakemi ödülüne layık görüldü.

23’üncü haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı olarak belirlenen Muharrem Mertdin’e ödülünü Atakom Limited Direktörlerinden Mert Atakan takdim etti.

Haftanın futbolcusu seçilen Yenicami’den John Ebuka’ya ise ödülünü gazetemiz köşe yazarlarından Gökmen Bolkan verirken, haftanın hakemi ödülünün sahibi Hasan Eriş ödülünü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan verdi.