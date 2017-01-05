Başarılılar ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile İpekay Ltd. iş birliğinde K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediyor

HAFTA ÖDÜLLERİ VERİLDİ:

Süper Lig’de 15. haftanın başarılıları olarak belirlenen Yalova Teknik Direktörü Derviş Kolcu, Yalova futbolcusu Chinedli Dike ve hakem Mehmet Malek, GlaxoSmithKline (GSK) firmasına ait Breathe Right ödüllerini dün İpekay Ltd’de düzenlenen törenle aldı

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile İpekay Ltd. iş birliğinde her hafta gerçekleştirilen organizasyonla, K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediliyor.

15.haftada Değirmenlik’i deplasmanda 4-0 mağlup ederek dış sahadaki ilk galibiyetine ulaşan ve ilk devreyi tehlikeli bölgenin uzağında tamamlayan Yalova’da teknik direktör Derviş Kolcu haftanın teknik adamı olarak belirlendi.

Aynı mücadelede 3 golle hat-trick yapan ve maçın adamı olan Yalova futbolcusu Chinedli Dike başarılı performansıyla haftanın futbolcusu seçildi.

Türk Ocağı’nın konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 2-0 yendiği müsabakanın hakemliğini yapan Mehmet Malek ise başarılı yönetimi ile haftanın hakemi ödülüne layık görüldü.

haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi, GlaxoSmithKline (GSK) firmasına ait Breathe Right ödüllerini dün İpekay Ltd’de düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı seçilen Yalova Teknik Direktörü Derviş Kolcu’ya ödülünü İpekay Ltd.Direktörü Mehmet Özler, haftanın futbolcusu olan Yalova oyuncusu Chinedli Dike’ye ödülünü Havadis Gazetesi Magazin ve Spor Müdürü Mustafa Özsoy ve haftanın hakemi olarak belirlenen Mehmet Malek’e ise ödülünü Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği eski başkanı Mehmet Özbilgehan takdim etti.