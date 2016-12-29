Başarılılar ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile İpekay Ltd. iş birliğinde K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediyor

HAFTA ÖDÜLLERİ VERİLDİ:

Süper Lig’de 14. haftanın başarılıları olarak belirlenen Gençler Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Hamis Çakır ve hakem Emre Öztaşlı, GlaxoSmithKline (GSK) firmasına ait Breathe Right ödüllerini dün İpekay Ltd’de düzenlenen törenle aldı

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile İpekay Ltd. iş birliğinde her hafta gerçekleştirilen organizasyonla, K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediliyor.

14.haftada deplasmanda Mormenekşe’yi 1-0 mağlup ederek deplasmanda kazanan tek takım olan Gençler Birliği’nde teknik direktör Hasan Topaloğlu haftanın teknik adamı olarak belirlendi.

Konuk ettiği bire bir rakibi Değirmenlik’i 4-0 yenerek ligde 8 maç aradan sonra galip gelen Baf Ülkü Yurdu’nda tecrübeli futbolcu Hamis Çakır ortaya koyduğu başarılı performans ile haftanın futbolcusu seçildi.

Mormenekşe-Gençler Birliği mücadelesindeki başarılı yönetimi ile Emre Öztaşlı ise haftanın hakemi ödülüne layık görüldü.

haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi, GlaxoSmithKline (GSK) firmasına ait Breathe Right ödüllerini dün İpekay Ltd’de düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı olan Gençler Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’na ödülünü Havadis Gazetesi Magazin ve Spor Müdürü Mustafa Özsoy, haftanın futbolcusu seçilen Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Hamis Çakır’a ödülünü İpekay Ltd.Direktörü Mehmet Özler ve haftanın hakemi olan Emre Öztaşlı’ya ise ödülünü İpekay Ltd. Ticaret ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Ayşe Erdağ takdim etti.