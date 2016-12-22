Başarılılar ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile İpekay Ltd. iş birliğinde K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediyor

HAFTA ÖDÜLLERİ VERİLDİ:

Süper Lig’de 13. haftanın başarılıları olarak belirlenen GAÜ Çetinkaya Teknik Direktörü Mehmet Ali Özgürgün, Türk Ocağı futbolcusu Ertaç Taşkıran ve hakem Ali Özer, GlaxoSmithKline (GSK) firmasına ait Breathe Right ödüllerini dün İpekay Ltd’de düzenlenen törenle aldı

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile İpekay Ltd. iş birliğinde her hafta gerçekleştirilen organizasyonla, K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllendirilmeye devam ediliyor.

13.haftada deplasmanda zorlu rakibi Gençler Birliği’ni 1-0 mağlup ederek zirve umutlarını sürdüren GAÜ Çetinkaya’da, teknik direktör Mehmet Ali Özgürgün haftanın teknik adamı olarak belirlendi.

Ligdeki çıkışını sürdüren ve konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 6-1’lik farklı skorla geçen Türk Ocağı’nda 5 gol birden kaydederek maçın kahramanı olan golcü oyuncu Ertaç Taşkıran haftanın futbolcusu seçildi.

Başkentte lider Yenicami’nin, Mormenekşe’yi 7-1 yendiği karşılaşmanın orta hakemliğini yapan ve başarılı bir yönetim sergileyen Ali Özer ise haftanın hakemi ödülüne layık görüldü.

haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi, GlaxoSmithKline (GSK) firmasına ait Breathe Right ödüllerini dün İpekay Ltd’de düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı olan GAÜ Çetinkaya Teknik Direktörü Mehmet Ali Özgürgün’e ödülünü İpekay Ltd.Direktörü Mehmet Özler, haftanın futbolcusu seçilen Türk Ocağı oyuncusu Ertaç Taşkıran’a ödülünü Havadis Gazetesi Magazin ve Spor Müdürü Mustafa Özsoy ve haftanın hakemi olan Ali Özer’e ise ödülünü İpekay Ltd. Ticaret ve Pazarlama Müdürü Ayten Erdinç takdim etti.