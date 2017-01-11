Barış için bir araya geldiler

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, dün akşam ara bölgede etkinlik düzenledi

Siyasi parti, sendika, dernek, gençlik, kadın, işveren ve meslek örgütleri ile iki toplumlu platformlardan oluşan, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, dün akşam Çetinkaya Sahası’ndan çözüm için ses yükseltti.

Yaklaşık 130 örgütün temsilcisi dün akşam ara bölgede bir araya gelerek müzakereler kapsamında Cenevre’de olan liderlere destek belirtti.

Barış isteklerini ortak dille seslendiren Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, Mustafa Akıncı’ya ve Nikos Anastasiadis’e “Kıbrıs halkının umut ve beklentilerine yanıt verecek, adadaki bölünmeyi ortadan kaldıracak, herkes için güvenlik koşullarını yaratacak bir çözüme ulaşın” çağrısında bulundu.

Türkçe ve Yunanca şiirle, şarkılarla çözüm istediğini dile getiren Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, sık sık “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganı attı.

“Nikos ve Mustafa çözümle dönün” pankartları taşındı

Birçok pankartın açıldığı etkinlikte, zeytin dalları taşındı. Bazı pankartlara iki dilde “Nikos ve Mustafa çözümle dönün” yazıldı.

Etkinliğin sunumunu Yaşar Ersoy ve Christina Christofia yaptı. Ersoy ve Christofia, Fikret Demirağ’dan ve Yiannis Ritsos’tan şiirler de okudu.

Gecede Umut Albayrak ile Gullis Theodorou birlikte sahne aldı. Caravan Blue grubu iki toplumlu bu etkinlikte şarkılarını seslendirdi.

“Çözümün, yeniden birleşmenin, iyimserliğin ve umudun sesini yükseltiyoruz”

Etkinlikte örgütler adına hazırlanan ortak bildiri iki dilde okundu.

Ortak bildiri okunmadan önce Yaşar Ersoy ve Christina Christofia bildiriye imza koyan örgütlerin temsilcilerini sahneye davet etti.

Ortak bildiride, “Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, hep birlikte yine buradayız. Ermeni, Maronit, Latin yurttaşlarımız ve başkaları da, Kıbrıs’ın bütün evlatları hep birlikte buradayız. Yurdumuz açısından bu kritik saatte hep birlikte çözüm ve yeniden birleşme perspektifinin, iyimserliğin ve umudun sesini yükseltiyoruz” denildi.

Faşist saldırı girişimi

Etkinliğin sonuna doğru bazı faşist Rumlar etkinliğe mani olmak istedi. Polis engeli ve etkinlikteki Rumların Türkçe “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganları ile faşist Rumları kovalaması sonrasında saldırganlar uzaklaştırıldı ve etkinlik sona erdi.