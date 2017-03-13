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13 Mart 2017

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Barış Arduç’a 320 bin liralık teklif

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Barış Arduç’a 320 bin liralık teklif
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Oyuncu Barış Arduç, Kiralık Aşk dizisinin bitmesinin hemen ardından yeni bir proje için teklif aldı.

Genç kızların sevgilisi Barış Arduç’un ‘Kiralık Aşk’ dizisinden sonra yıldızı parladı. Oyuncu, dizinin bitmesinin ardından yeni bir proje için teklif aldı. Arduç’un yeni projeden alacağı aylık kazancın 320 bin lira olduğunu duyanların dudakları uçukladı. Arduç, dizinin bitmesinin ardından Star Tv’de yeni başlayacak olan bir dizi için teklif aldı. Bölüm başına 80 bin TL kazanacak olan Arduç’un aylık kazancı tamı tamına 320 bin TL olacak. Barış Arduç, ‘Kiralık Aşk’ dizisinden bölüm başına 60 bin TL kazanarak aylık 240 bin TL alıyordu.

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