Barcelona macerası başlıyor

Uluslararası Akdeniz Kupası’nda mücadele edecek olan KTFF U14 Milli Takımımız, bugün Barcelona’ya gidiyor

İLK MAÇ JAPONLARLA:

İspanya’nın Barcelona şehrinde 11-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada “CTFA Stars” ismi altında mücadele edecek U14 Milli Takımımızın grubunda Masaki Sports Academy (Japonya), GPS Spain (Katalonya) ve Ef Sant Feliu (Katalonya) takımları yer alıyor. Milliler, ilk maçını yarın saat 13.00’da Japon ekibi Masaki Sports Academy ile oynayacak

Necmi USAL-KTSYD

İspanya’nın Barcelona şehrinde 11-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mediterranean International Cup 2017 (Uluslararası Akdeniz Kupası) organizasyonuna katılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 14 yaş altı takımı, bugün adadan ayrılacak. Turnuvada “CTFA Stars” ismi altında mücadele edecek olan U14 Milli Takımımızın, grubunda iki Katalan, bir de Japon ekip yer alıyor. U14 Milli Takımımız, turnuva öncesinde son idmanını dün Yusuf Kaptan Sahası’nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hüseyin Aşkın Kınacı ile Antrenör Cemal Yazıcı nezaretinde yapılan idmanı, Mili Takımlar Sorumlusu Mehmet Avcı, Kafile Başkanı Şifa Kırmızıgil ve Dr.Nevzat Denerel de takip etti.

26 kişilik kafile

U14 Milli Takımımız, bugün sabah saatlerinde Ercan Havaalanı’ndan kalkacak olan uçakla önce İstanbul’a, ardından da İspanya’ya gidecek. Teknik Direktör Hüseyin Aşkın Kınacı ve Antrenör Cemal Yazır nezaretinde 19 futbolcunun yer aldığı kafilede KTFF Yöneticisi (Kafile Başkanı) Şifa Kırmızıgil, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan görevli olarak Mertan Aziz Çiftçi, Spor Hekimi Dr. Nevzat Denerel, Fizyoterapist Berkiye Kırmızıgil ve spor yazarı olarak Necmi Usal yer alacak.

U14 Milli takım Kadrosu:

Berke Karabulut (Binatlı)

Kemal Çayanoğlu (Binatlı)

Mehmet Bahattin Zaim (Binatlı)

Hasan Ağaç (Binatlı)

Nevzat Cankan Çayan (Binatlı)

Saadettin Özinançlı (Yenicami)

Umut Baturay (Yenicami)

Ege Eray Sadıkoğlu (Yenicami)

Hasan Yumuşak (Yenicami)

Alp Gazi Emirkanı (Küçük Kaymaklı)

Hasan Çakır (Küçük Kaymaklı)

Kani Kansu Çeliker (GAÜ Çetinkaya)

Arseven Dağer (Doğan Türk Birliği)

Orhan Cengizhan (Türk Ocağı)

Haluk Baran Çakar (Dumlupınar)

Eran Çelik (Göçmenköy)

Dennis Faik Korgan (Gönyeli)

Batu Şahdur (Düzkaya)

Taygun Artan Dervish (Düzkaya)

Grup maçları Katalonya ve Japonya ekipleriyle

Dünyaca ünlü kulüplerin katılacağı turnuvada, CTFA Stars’ın grubunda Masaki Sports Academy (Japonya), GPS Spain (Katalonya) ve Ef Sant Feliu (Katalonya) takımları yer alıyor. Milli Takımımız, ilk maçını yarın saat 13.00’da Japon ekibi Masaki Sports Academy ile oynayacak.