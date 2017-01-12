Barbaros Şansal’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Şansal sosyal medya paylaşımları nedeniyle KKTC’den sınır dışı edilmişti

Moda tasarımcısı ve LGBTİ hakları aktivisti Barbaros Şansal’ın yılbaşında sosyal medyada paylaştığı bir video mesaj ve attığı tweet nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanmasına yapılan itiraz reddedildi. Şansal tutuklu olarak yargılanacak.

Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada “Barbaros Şansal’ın tutukluluğuna ilişkin yaptığımız itiraz reddedildi. Barbaros Şansal tutuklu olarak yargılanacak” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sınır dışı edildikten sonra gözaltına alınan ve İstanbul’da linç girişimine maruz kalan modacı ve aktivist Barbaros Şansal, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştı.