Barbaros Şansal’a Atatürk Havalimanı’nda saldırı

Yaşamını KKTC’de sürdüren ünlü modacı Barbaros Şansal, Türkiye ve Türk milletine hakaret suçlamasıyla 8 kişi tarafından dün polise verilen şikayet dilekçesinin ardından, akşam saatlerinde sınır dışı edildi

Devrim DEMİR-Erdoğan GARİP

Uzun süredir KKTC’de yaşayan ünlü modacı Barbaros Şansal, dün akşam saatlerinde geçmişte işlediği bir uyuşturucu suçu dikkate alınarak tutuklandı ve sınır dışı edildi. Ancak Şansal’ın sınır dışı edilmesinde, dün Nazmi Pınar, Kenan Akın, Talip Sancar, Ahmet İşcan, Kansu Aksu, Kemal Altuncuoğlu, Mesut Ayar ve Mustafa Çaluda imzası ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şub Amirliği’ne verilen ve Şansal’ın “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni küçük düşürme, aşağılama ve Türk milletine hakaret etme” suçlamasıyla şikayet edildiği dilekçenin ihraç kararında etkili olduğu öğrenildi.

Şikayet Dilekçesi’nde şu ifadeler yer aldı:

“Bizler aşağıda imza sahipleri olup, 1 Ocak 2017 tarihinde Sosyal Medyada yer alan KKTC’de ikamet eden “Barbaros Şansal” isimli TC vatandaşının video paylaşımında söylediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni küçük düşürücü, alenen aşağılayıcı ve Türk Milletine hakaret eden sözlerinden dolayı şikayetçiyiz. 1 Ocak 2017 gecesinde İstanbul REİNA Gece Kulübünde meydana gelen terör saldırısından önce, saldırıyı işaret edercesine bu videoda yer alan Barbaros Şansal’ın ithamlarının da tarafınızca özellikle dikkate alınmasını belirtmek isteriz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

Bu arada Barbaros Şansal, 11 Mayıs 2015’te Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde uyuşturucu ile yakalanmış yargılanarak bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Barbaros’un cezasını çekmesinin ardından ihracı için verilen karar ise, dönemin İçişleri Bakanı Asım Akansoy tarafından durdurulmuştu. Akansoy, Şansal’ın ülke ekonomisine katkısını dikkate alarak, yasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Barbaros Şansal’ın ihracını durdurdu.

Şansal’a apronda linç girişimi

Anadolu Ajansı, Barbaros Şansal’ın Türk Hava Yolları’nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul’a gönderildiğini duyurdu.

Hürriyet ise Barbaros Şansal ile uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandığını, tartışmanın büyümesi üzerine olaya polisin müdahale ettiğini ve uçuşun bu nedenle geciktiğini duyurdu.

Dün akşam 23:30 sularında Atatürk Havalimanı’na inen uçağı apronda kalabalık bir grup karşıladı. Şansal’ın uçaktan indiğini gören grup Şansal’ı linç etmeye çalıştı.

Saldırganların elinden güçlükle kurtulan Şansal gözaltına alındı.

Gürkan Kara: İhraç nedeni uyuşturucu suçu

İçişleri Bakanı Müsteşarı Gürkan Kara, Havadis’in konuya ilişkin sorusuna karşılık, “Sınır dışı nedeni işlediği uyuşturucu suçuyla ilgilidir. Bizi ilgilendiren kısmı budur. CTP’li bakan Akansoy’un görevdeyken uygulamadığı kararı yürürlüğe koyduk” dedi.

Akansoy: Yasanın verdiği yetkiyi kullandım

Dönemin İçişleri Bakanı, CTP Milletvekili Asım Akansoy, Havadis’in Barbaros Şansal’ın ihracının durdurulmasına ilişkin soruları yanıtladı. Akansoy, “O dönemde aldığım karar hiçbir şekilde sözlü değil, yasal yetkilerle belirlenmiş bir karardır. Barbaros beyin dünyaca tanınmış bir kişi olmasının yanı sıra KKTC’de ev yapıyor olması, moda akademisi açması yönünde girişimleri olması gibi ekonomik ve sosyal gerekçelerle alınmış bir karardır” dedi. Kendisinin dönemin İçişleri Bakanı olarak bu yetkiye haiz olduğunu kaydeden Akansoy, “Hapse düşmüş birisi ülkeye fayda sağlayacaksa bakan yasal yetkisini kullanarak ihracı durdurabilir. Sözlü ve gerekçesiz bir irade değil, tamamen yasaya bağlı, yüksek gerekçeli bir konudur” dedi.

“Bakanlar Kurulu kararı gerekmez”

Hüküm giyen kişilerin ihracına ilişkin mevzuata da değinen Akansoy, Şansal’ın uyuşturucudan yakalandığını 3-4 hafta hapis yattığını, bu durumdaki yabancıların ise yasa gereği otomatik olarak ihraç edildiğini, bunun için Bakanlar Kurulu Kararı’na gerek olmadığını belirtti.

“Bakan’ın yetkisi var”

“Ancak bakanın hapiste cezasını tamamlayan kişinin sınır dışı edilmeden vize ile kalmaya devam etmesi yönünde yetkisi var” diyen Akansoy, Şansal’ın hapisten çıkmadan önce İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu ve kendisinin de durumu değerlendirerek ihracın durdurulması yönünde karar ürettiğini söyledi.

“Bir bakanın aldığı kararı başka bakan değiştirebilir”

İçişleri Bakanı Kutlu Evre’in ihraç kararını yürürlüğe koymasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Akansoy, “İlgili bakan nasıl ki sınır dışını kaldırabilir, belli bir süre sonra aynı kişiye tekrar sınır dışı uygulayabilir. Savcılığın bu yönde bir mütalaası vardır. Hakkında şikayetler var böyle bir karar vermiştim ama bu kararı bozuyorum deyip sınır dışı edebilir. Bu noktada Kutlu Evren’in şu an yaptığı benim aldığım kararı bozup adamı sınır dışı etmektir” dedi.

Belge 1: Barbaros Şansal’ın ihracında etkili olan dilekçede Nazmi Pınar, Kenan Akın, Talip Sancar, Ahmet İşcan, Kansu Aksu, Kemal Altuncuoğlu, Mesut Ayar ve Mustafa Çaluda’nın imzası yer alıyor