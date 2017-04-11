Barbaros Şansal “neden evet” dedi

‘Terzi yamağı’ Barbaros Şansal, BirGün Gazetesi’nin Hayır Kürsüsü’ne “Neden Evet” başlıklı bir yazı kaleme aldı…

İronik bir dille kaleme aldığı yazısında Şansal, dış politikadan ülke gündemine ilişkin çok sayıda başlık üzerinden sıraladığı ‘Evet’ gerekçelerinde şunları söyledi: “Aslında Şah İsmail Türbesi’ni biraz öte yerine şöyle okkalı bir AVM önüne taşıyabilselerdi ‘Evet’ demeyi düşünürdüm. Hele de, Şam’daki Emevi Cami yerine Kudüs’teki Al Aksa’da namaz kılınabilse ve gece 11 ile sabah 7 arasında uygulanacak olan sesyükseltici cihazlarla ezan yasağına engel olunabilse, ya da atlarla Moskova’ya akınlar yapılıp, Mavi Marmara’yı Arakan’a dek yollayıp tarih yeniden yazabilseydi. Bunların hepsine ilave Musul, Kahire ve Kıbrıs bile TC plakası kullanabilseydi işte o zaman ‘Evet’im kesin olurdu. Biliyorsunuz ki 15 yıldır bunları izliyoruz, hem Muhteşem Yüzyıl’da, hem Diriliş’de hem de İşte Benim Stilim’de…”

‘DÜNYA BİZİ KISKANIYOR’

Ergenekon, Balyoz, Odatv gibi davaları da hatırlatan Şansal, yazısında “Ergenekon ve Balyoz’la, Poyrazköy Davasıyla, Oda TV baskınıyla, 15 Temmuz kalkışmasındaki köprüde asker linçiyle, kışla önündeki çöp ve belediye kamyonlarıyla, meydanlardaki dombıralı demokrasi nöbetleriyle daha fazla güçlü ordu ve daha fazla demokrasi için çabalarını zirveye taşısalardı mutlaka evet diyecektim. Bugün 180 bin kişi cezaevlerinde. Milyonlar işsiz. İfade özgürlüğü ve insan hakları hızla gelişiyor. Dünya bizi kıskanıyor. Evet hâlâ reklamlarda figurasyonlu geçiyor.” ifadelerini kullandı.

‘KABATAŞ’IN ÜSTÜ ÇIPLAKLARINDAN EN AZ BİRİ YAKALANSAYDI’

“Mesela Türkçe Olimpiyatları ve 15 Temmuz hatıra paralarına ilave 17:25, Suruç, Ankara, Reyhanlı, Diyarbakır, Şehittepe, Reina, Kayseri ve benzerleri için de sikke basılsaydı; Ekranlarda yetmez ama evetçiler arttırılsaydı, Kabataş’ın üstü çıplaklarından en az biri yakalansaydı hatta faili meçhuller aydınlansaydı aklımdaki evet daha da güçlenecekti.” diyen Şansal, “Unutmayın sandık lekesi asla çıkmıyor!” diyerek ‘Hayır’ gerekçelerini “60 yılı geçmiş ömrümün son 15 yılına bakınca bilgi birikimim ile deneyimlerim her şeye ‘Evet’ denmemesi gerektiğini söylüyor.” ifadeleriyle açıkladı.