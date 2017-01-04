Barbaros Şansal ve düşündürdükleri…

Demokrasimiz açısından, son derece riskli olaylar yaşıyoruz.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu gerilim dolu ortam…

Birileri de ısrarla Kıbrıslıları da bu ortama çekme gayretinde.

Bu bir siyasi adım.

Taşeronları var.

Barbaros Şansal’ın avukatı değilim.

Düşündüklerinin tamamına katılmıyorum.

Üslubunu benimsemiyorum.

Türkiye’nin, “b.kunda boğulmasını” değil, aksine aydınlık günleri yakalamasını istiyorum.

Türkiye’nin hızla “laik” çizgiye dönmesini, dünyayla barışık olmasını istiyorum.

Ancak…

“Öyle” düşünmesi…

Barbaros Şansal’a düşmanca bakmamı gerektirmiyor.

Varsa fikrim…

Oturur tartışırım.

Ancak…

Bu olayla ilgili başka bir endişem var.

Şansal üzerinden, aslında topluma bir korku salınmak isteniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup KKTC’de yaşayanlar…

Türkiye’ye sık seyahat eden KKTC vatandaşları…

“Fikir beyan etmeyeceksiniz…” denmek isteniyor.

Bu tehlikeli bir oyundur.

Neden şimdi?

Barbaros Şansal, aylar önce, ülkeye girerken uyuşturucu ile yakalandı.

Yargılandı…

Hapse mahkum edildi.

Hapisten çıkarken, “doğru Türkiye’ye” iade edilmesi gerekliydi.

Edilmedi…

Ayrıcalık tanındı…

Burada kalmaması gerekirdi…

Kaldı…

Soru şu: Neden şimdi sınır dışı edilmesi için düğmeye basıldı?

Düşünün ki…

Bu ülkenin milletvekili Doğuş derya’ya en ağır küfürleri sallayan…

Bırakınız bir kadına…

İnsanın insana söylememesi gereken en galiz küfürleri edenler vatandaş olup, ardından “muteber” sınıfına yükselebiliyor.

Ama…

Barbaros’u tokatlayıp, sınır dışı edince demokrasi yerleşmiş oluyor…

Hassas bir denge

Barbaros Şansal sınır dışı edildi.

Gerekçe “uyuşturucu suçu işlemesi ve KKTC vatandaşı olmaması…”

Buralarda çok sevildi.

Bu nedenle de “bu şekilde gönderilmesi” olayı “demokrasi açısından tartışılır” kıldı.

Zamanında sınır dışı edilseydi, herkese davranıldığı gibi davranılsaydı, amenna.

Türkiye’deki rejime eleştirinin dozunu artırınca yapılan sınırdışı ister istemez akla “Acaba, ordan buraya bir baskı mı?” sorusunu da akla getiriyor.

Dediğim gibi…

Türkiye demokrasisi ciddi sorunlar yaşıyor.

Türkiye insanı ciddi acılar çekiyor.

İnsanlar ölüyor.

Acı büyüdükçe mantık da kayboluyor.

Türkiye acı çekerken, buradan oraya sallamak…

Oradan buraya sallamak…

Burada yaşayıp burada yaşayanlara sallamak…

Daha kolay hale geliyor.

Akıl tutulunca…

Kıbrıslı Türkler de kendilerini hak etmedikleri, tarafı olmadıkları bir kavganın içerisinde buluyor.

Ortam geriliyor…

Türkiyeli- Kıbrıslı ayrımı körükleniyor.

Huzur adası, “sorun adasına” devşiriliyor…

Farkında mısınız?

Burcu’dan açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, “dönüşümlü başkanlık” konusunda “yanlış anlaşılmalara” neden olmamak adına… Aşağıdaki açıklamayı gönderdi. Burcu, dönüşümlü başkanlığın “yeniden değerlendirilmesinin” değil, “garantiler konusunun 15 yıl sonunda değerlendirilmesinin” mümkün olabileceğinin altını çiziyor. Yanlış anlamalara aracı olmamak adına, Cumhurbaşkanlığının tam açıklamasını sizlere aktarıyorum: “Sayın Hüseyin Ekmekçi Havadis Gazetesi Cumhurbaşkanımız Sn. Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin daveti üzerine 26 Aralık 2016 akşamı düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma hakkında, 28 Aralık’ta köşenizde yayınladığınız yazı ve bilahare 2 Ocak 2017 tarihli köşe yazınızda yer alan ve yanlış anlamadan kaynaklandığını düşündüğümüz bir hatanın düzeltilmesi amacı ile bu açıklamayı göndermek ihtiyacı duyduk. Bahse konu yazılarınızda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 15 yıllık bir süre sonunda garantilerin yanısıra dönüşümlü başkanlık konusunun da yeniden gözden geçirilebileceğini söylediğini ifade etmektesiniz. Sn. Cumhurbaşkanımızın garantilerle ilgili olarak 15 yıllık bir süreyi ifade ettiği, bu sürede en azından üç defa bir Kıbrıslı Türkün de dönüşümlü olarak Federal Kıbrıs’ta Başkanlık yapabildiğinin görülmesini, toplumlar arasında güvenin gelişmesini öngördüğü ve bu süre sonunda garantiler konusunun yeniden gözden geçirilebileceğini söylediği doğrudur. Ne var ki dönüşümlü başkanlıkla ilgili olarak böyle bir ifadesi yoktur. Çünkü dönüşümlü başkanlık Kıbrıslı Türkler açısından siyasi eşitliğin en önemli unsurlarından biridir ve geçiciliği söz konusu değildir. Bu açıklamaya köşenizde yer vermenizi rica eder, saygılar sunarım. Barış Burcu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü”