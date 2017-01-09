09 Ocak 2017

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Magazin

Banu Alkan dehşete düştü

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Banu Alkan dehşete düştü
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Demet Akbağ ile Çok Aramızda’ programının son kurbanı ‘Afrodit’ lakaplı Banu Alkan oldu.

Show TV’de ekranlara gelen ‘Demet Akbağ ile Çok Aramızda’ programının final bölümü oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

 Akbağ, bu hafta Banu Alkan’ı şakaladı. Magazin programına konuk olduğunu düşünen ünlü oyuncunun, hayvanat bahçesinde başına gelmeyen kalmadı.

Kendisine eşlik eden muhabirle birlikte hayvanat bahçesine gelen ‘Afrodit’, birinin ‘İmdat’ diye bağırmasıyla Sibirya Kaplanı’nın kafesten kaçtığını anladı. Bu sırada büyük korku yaşayan Banu Alkan’ın, baygınlık geçirdiği görüldü.

İŞTE O ANLAR:

 

Hürriyet

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Havadis Gazetesi

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