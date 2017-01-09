Banu Alkan dehşete düştü

Akbağ, bu hafta Banu Alkan’ı şakaladı. Magazin programına konuk olduğunu düşünen ünlü oyuncunun, hayvanat bahçesinde başına gelmeyen kalmadı.

Kendisine eşlik eden muhabirle birlikte hayvanat bahçesine gelen ‘Afrodit’, birinin ‘İmdat’ diye bağırmasıyla Sibirya Kaplanı’nın kafesten kaçtığını anladı. Bu sırada büyük korku yaşayan Banu Alkan’ın, baygınlık geçirdiği görüldü.

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